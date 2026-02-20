Trump ordenó la liberación de archivos sobre ovnis y extraterrestres

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció que instruyó al Pentágono y a otras agencias federales a identificar y divulgar archivos vinculados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores no identificados , ante el “tremendo interés” público que genera el tema.

"Milei ganó por una enorme diferencia gracias a mi apoyo": el recuerdo de Trump desde Washington

El mandatario realizó el anuncio en una publicación en redes sociales, horas después de acusar al expresidente Barack Obama de haber revelado “información clasificada”, luego de que este sugiriera en un podcast que, desde una perspectiva estadística, es probable que exista vida en el universo.

A bordo del Air Force One, Trump declaró ante la prensa que no tiene una postura definida sobre la existencia de extraterrestres.

“No sé si son reales o no”, afirmó. En referencia a Obama, agregó que tal vez podría “sacarlo de problemas desclasificando” información.

Más tarde, en su plataforma digital, el presidente precisó que la orden alcanza a documentos relacionados “con vida extraterrestre y alienígena, fenómenos aéreos no identificados y objetos voladores no identificados ( OVNIs ), y cualquier otra información conectada a estos asuntos altamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes”.

El Pentágono, sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ubicado en el condado de Arlington, Virginia

El Pentágono pide a Casa Blanca que no politice al Ejército

Obama, por su parte, aclaró posteriormente que no ha visto evidencia de que los extraterrestres “hayan hecho contacto con nosotros”, aunque sostuvo que, dada la inmensidad del universo, “hay buenas probabilidades de que haya vida ahí afuera”.

Trump reiteró el jueves que no suele pronunciarse sobre el tema. “No tengo una opinión al respecto. Nunca hablo de ello. Mucha gente sí. Mucha gente lo cree”, señaló.

En paralelo, su nuera, Lara Trump, comentó en un podcast que el mandatario tendría preparado un discurso sobre extraterrestres para pronunciarlo “en el momento adecuado”.

El resurgimiento del debate sobre ovnis

El interés público por los ovnis y la eventual existencia de información reservada se reactivó en 2017, cuando exfuncionarios del Pentágono filtraron a medios estadounidenses videos grabados por la Marina que mostraban objetos no identificados en maniobras aéreas.

Ese renovado escrutinio derivó en que el Congreso celebrara en mayo de 2022 las primeras audiencias sobre el tema en medio siglo. En esas sesiones, funcionarios señalaron que algunos de los objetos observados, que parecían triángulos verdes suspendidos sobre un buque, probablemente correspondían a drones.

En julio de 2022, el Pentágono creó la Oficina de Resolución de Anomalías de Todo Dominio (AARO, por sus siglas en inglés), con el objetivo de centralizar los reportes de encuentros militares con fenómenos aéreos no identificados y reemplazar a un grupo de trabajo previo.

Patagonia paranormal: dos amigos aseguran que un OVNI los quiso secuestrar Trump ordena desclasificar archivos sobre ovnis Imagen ilustrativa

En 2023, el entonces director de la oficina, Sean Kirkpatrick, afirmó que no existía evidencia de que hubiera funcionado algún programa destinado a realizar ingeniería inversa de tecnología extraterrestre.

Los informes oficiales difundidos hasta ahora indican que la mayoría de los avistamientos reportados por personal militar permanece sin explicación concluyente. Sin embargo, los casos que sí fueron identificados correspondían mayoritariamente a objetos convencionales.

Un reporte no clasificado de 18 páginas presentado al Congreso en junio de 2024 detalló que, en el último año, se registraron 485 informes de fenómenos no identificados. De ellos, 118 fueron atribuidos a objetos “prosaicos”, como globos, aves o sistemas aéreos no tripulados.