Vandalizaron un grafiti de Bad Bunny en Barcelona con mensajes racistas: "Fuera sudacas"

Un grafiti ubicado en el centro de la ciudad de Barcelona , España, se ha vuelto viral debido a que representa un homenaje al cantante Bad Bunny y simboliza la unión con Estados Unidos.

El casamiento fue real y legal: los detalles de la boda en el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

La obra de arte urbana , realizada por el artista Alberto León, busca reivindicar la paz y la solidaridad frente a las políticas migratorias de presidente Donald Trump .

El mural al cantante puertorriqueño vestido de blanco, igual que en su show del Super Bowl, tomado de la mano de Liam Conejo Ramos , el niño de cinco años que fue detenido en Mineápolis por el Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE).

Bad Bunny, en el dibujo sostiene el balón de fútbol americano con el lema "Together we are America" (Juntos somos América), reforzando la idea de que el continente es mucho más que un solo país, tal y como lo expresó durante su presentación.

Sobre ellos vuelan dos palomas blancas, mientras que al costado aparece Donald Trump con un traje negro. El mandatario, contrastando con la escena, se encuentra con las manos abiertas, mientras dos palomas grises se posan sobre su cabeza y hombro.

A pesar de la recepción positiva por parte de gran cantidad de personas, el mural ha sufrido daños. En dos ocasiones, la obra ha sido vandalizada, recientemente con pintadas con frases racistas que incluían el lema: "Fuera sudacas de España y USA".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Barcelona Lives (@barcelona.lives)

El mensaje detrás de la obra

En declaraciones para EFE, Alberto León explicó que su intención fue dejar registro del mensaje de Bad Bunny en el Super Bowl y expresó: "Lo único más poderoso que el miedo es el amor”.

Además señaló la importancia de la ubicación donde se encuentra el mural. “¿qué mejor para expresarme que el centro de Barcelona, donde hay mucho turismo, muchas comunidades latinas”, destacó el artista.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LEÓN ® (@albertoleon_art)

Para León, quen lleva ocho años dedicado al arte urbano, este proyecto tiene un fuerte impacto a nivel personal: “Soy de Tenerife (en las Islas Canarias), toda mi familia ha emigrado y en ese sentido tengo buena conexión con la comunidad latina... entonces al final uno conecta con todo este rechazo hacia estos países que estamos viendo en Estados Unidos”, concluyó.