Vandalizaron un grafiti de Bad Bunny en Barcelona con mensajes racistas: "Fuera sudacas"

La obra urbana, ubicada en el centro de la ciudad, buscaba transmitir un mensaje de paz con Estados Unidos. Sin embargo, fue intervenida con la frase "Fuera sudacas de España y USA".

Un artista creó un grafiti en homenaje al show de Bad Bunny en el Super Bowl.

Un artista creó un grafiti en homenaje al show de Bad Bunny en el Super Bowl. 

Por Redacción Mundo

Un grafiti ubicado en el centro de la ciudad de Barcelona, España, se ha vuelto viral debido a que representa un homenaje al cantante Bad Bunny y simboliza la unión con Estados Unidos.

La obra de arte urbana, realizada por el artista Alberto León, busca reivindicar la paz y la solidaridad frente a las políticas migratorias de presidente Donald Trump.

El grafiti homenaje a Bad Bunny

El mural al cantante puertorriqueño vestido de blanco, igual que en su show del Super Bowl, tomado de la mano de Liam Conejo Ramos, el niño de cinco años que fue detenido en Mineápolis por el Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE).

grafiti bad bunny

Sobre ellos vuelan dos palomas blancas, mientras que al costado aparece Donald Trump con un traje negro. El mandatario, contrastando con la escena, se encuentra con las manos abiertas, mientras dos palomas grises se posan sobre su cabeza y hombro.

A pesar de la recepción positiva por parte de gran cantidad de personas, el mural ha sufrido daños. En dos ocasiones, la obra ha sido vandalizada, recientemente con pintadas con frases racistas que incluían el lema: "Fuera sudacas de España y USA".

El mensaje detrás de la obra

En declaraciones para EFE, Alberto León explicó que su intención fue dejar registro del mensaje de Bad Bunny en el Super Bowl y expresó: "Lo único más poderoso que el miedo es el amor”.

Además señaló la importancia de la ubicación donde se encuentra el mural. “¿qué mejor para expresarme que el centro de Barcelona, donde hay mucho turismo, muchas comunidades latinas”, destacó el artista.

Para León, quen lleva ocho años dedicado al arte urbano, este proyecto tiene un fuerte impacto a nivel personal: “Soy de Tenerife (en las Islas Canarias), toda mi familia ha emigrado y en ese sentido tengo buena conexión con la comunidad latina... entonces al final uno conecta con todo este rechazo hacia estos países que estamos viendo en Estados Unidos”, concluyó.

