Todos anti-Trump: Bad Bunny actuará junto a Viggo Mortensen bajo dirección de Residente

Tras su impactante paso por el escenario del Super Bowl, donde volvió a reivindicar sus raíces puertorriqueñas, Bad Bunny ya tiene listo su próximo gran desafío: será protagonista de una ambiciosa película compartirá elenco con el laureado actorViggo Mortensen y la dirigirá el cantante Residente (Calle 13).
La película también significará el debut como director de Residente, quien además coescribió el guion junto a Alexander Dinelaris, reconocido por su trabajo en Birdman.
El elenco confirmado eleva todavía más las expectativas: participarán Viggo Mortensen, Javier Bardem y Edward Norton, mientras que el cineasta Alejandro G. Iñárritu se sumará como productor ejecutivo.
De qué trata “Porto Rico”
La historia estará ambientada a fines del siglo XIX y se inspirará en la vida del revolucionario puertorriqueño José Maldonado Román, conocido como “Águila Blanca”. El film retratará su lucha contra el colonialismo y su liderazgo al frente de una banda de expresidiarios, en un contexto marcado por tensiones políticas y conflictos de poder.
Según trascendió, Bardem interpretaría un personaje vinculado a España, mientras que Norton y Mortensen darían vida a figuras relacionadas con Estados Unidos. La presencia de actores hispanohablantes podría aportar una capa extra de realismo y matices culturales a la historia.
“Porto Rico” todavía no tiene fecha oficial de estreno. Sin embargo, por el calibre de su elenco y el peso histórico de la trama, ya se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos en la carrera cinematográfica de Bad Bunny.