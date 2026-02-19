Todos anti-Trump: Bad Bunny actuará junto a Viggo Mortensen bajo dirección de Residente

Tras su impactante paso por el escenario del Super Bowl, donde volvió a reivindicar sus raíces puertorriqueñas, Bad Bunny ya tiene listo su próximo gran desafío: será protagonista de una ambiciosa película compartirá elenco con el laureado actor Viggo Mortensen y la dirigirá el cantante Residente (Calle 13).

El proyecto se titula “Porto Rico” y marcará el primer protagónico absoluto del artista bajo su nombre real, Benito Martínez Ocasio , en la pantalla grande. Se trata de un drama histórico con tintes de western caribeño que promete combinar épica, identidad y lucha política.

La película también significará el debut como director de Residente, quien además coescribió el guion junto a Alexander Dinelaris, reconocido por su trabajo en Birdman.

Viggo Mortensen será uno de los protagonistas junto a Bad Bunny.

El elenco confirmado eleva todavía más las expectativas: participarán Viggo Mortensen, Javier Bardem y Edward Norton, mientras que el cineasta Alejandro G. Iñárritu se sumará como productor ejecutivo.

La historia estará ambientada a fines del siglo XIX y se inspirará en la vida del revolucionario puertorriqueño José Maldonado Román, conocido como “Águila Blanca”. El film retratará su lucha contra el colonialismo y su liderazgo al frente de una banda de expresidiarios, en un contexto marcado por tensiones políticas y conflictos de poder.

Bad Bunny en el Super Bowl con la bandera de Puerto Rico. Bad Bunny en el Super Bowl con la bandera de Puerto Rico. gentileza

Según trascendió, Bardem interpretaría un personaje vinculado a España, mientras que Norton y Mortensen darían vida a figuras relacionadas con Estados Unidos. La presencia de actores hispanohablantes podría aportar una capa extra de realismo y matices culturales a la historia.

Cuándo se estrena la película con Bad Bunny

“Porto Rico” todavía no tiene fecha oficial de estreno. Sin embargo, por el calibre de su elenco y el peso histórico de la trama, ya se perfila como uno de los proyectos más ambiciosos en la carrera cinematográfica de Bad Bunny.