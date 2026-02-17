Bad Bunny dejó la Argentina tras agotar tres River: un fuerte operativo de seguridad para dejar el país

La visita del músico puertorriqueño generó una gran expectativa entre sus seguidores, quienes se concentraron tanto en los shows como en el hotel.

Bad Bunny debutó en el estado River con una audiencia de más de 70 mil personas.

Bad Bunny abandonó la Argentina luego de brindar tres recitales consecutivos en el Estadio Monumental, en el marco de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, y protagonizó una salida marcada por un estricto operativo de seguridad que evitó cualquier exposición pública.

El artista se retiró del país tras una estadía breve y altamente convocante, con un traslado organizado bajo fuerte hermetismo hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La partida incluyó vehículos blindados, custodia privada y acceso directo a un sector exclusivo para vuelos ejecutivos.

La visita del músico puertorriqueño generó una gran expectativa entre sus seguidores, quienes se concentraron tanto en los shows como en las inmediaciones del hotel donde se hospedaba, el Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires. Sin embargo, el equipo del artista diseñó una logística específica para evitar el contacto con el público y la prensa durante su salida del país.

Un operativo reservado desde el hotel hasta el aeropuerto La salida del cantante comenzó en el garaje interno del hotel, donde lo aguardaban varias camionetas negras con vidrios polarizados y cortinas en su interior. El dispositivo buscó impedir registros cercanos y garantizar un traslado rápido y sin contacto directo con los fanáticos que esperaban en las inmediaciones.

El convoy abandonó el lugar en pocos segundos y se dirigió hacia el sector FBO (Fixed Base Operator) del aeropuerto, destinado a vuelos privados y ejecutivos. Allí continuó el mismo nivel de resguardo, con personal de seguridad que coordinó cada movimiento del artista y su equipo.