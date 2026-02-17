Bad Bunny dejó la Argentina tras agotar tres River: un fuerte operativo de seguridad para dejar el país

El artista se retiró del país tras una estadía breve y altamente convocante, con un traslado organizado bajo fuerte hermetismo hasta el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La partida incluyó vehículos blindados, custodia privada y acceso directo a un sector exclusivo para vuelos ejecutivos.
La visita del músico puertorriqueño generó una gran expectativa entre sus seguidores, quienes se concentraron tanto en los shows como en las inmediaciones del hotel donde se hospedaba, el Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires. Sin embargo, el equipo del artista diseñó una logística específica para evitar el contacto con el público y la prensa durante su salida del país.
Un operativo reservado desde el hotel hasta el aeropuerto
La salida del cantante comenzó en el garaje interno del hotel, donde lo aguardaban varias camionetas negras con vidrios polarizados y cortinas en su interior. El dispositivo buscó impedir registros cercanos y garantizar un traslado rápido y sin contacto directo con los fanáticos que esperaban en las inmediaciones.
El convoy abandonó el lugar en pocos segundos y se dirigió hacia el sector FBO (Fixed Base Operator) del aeropuerto, destinado a vuelos privados y ejecutivos. Allí continuó el mismo nivel de resguardo, con personal de seguridad que coordinó cada movimiento del artista y su equipo.
Partida sin contacto público
Una vez en la terminal aérea, el músico descendió del vehículo acompañado por su pareja, Gabriela Berlingeri. El equipo de seguridad formó un cordón humano para bloquear la visibilidad y limitar el acceso de la prensa presente en el lugar.
Sin realizar declaraciones ni despedirse públicamente, el cantante caminó directamente hacia la aeronave privada que lo esperaba en pista. El traslado se realizó en un avión Bombardier operado por la compañía VistaJet, que lo llevó junto a su banda hacia el próximo destino de la gira.
Un guiño futbolero que llamó la atención
Durante la partida, un detalle generó repercusión entre quienes registraron el momento. Uno de los músicos del equipo vestía la camiseta del Inter Miami CF con el número 10 de Lionel Messi, gesto que despertó comentarios en redes sociales y reflejó la presencia global del capitán argentino más allá del ámbito deportivo.