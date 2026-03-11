Violencia al volante: un conductor intentó atropellar a siete ciclistas tras pedir que bajara la velocidad

La policía identificó al sujeto y fue acusado por tentativa de homicidio. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad.

Un hecho vial causó indignación en la comunidad autónoma de La Rioja, en España, cuando un conductor intentó atropellar a un grupo de ciclistas en medio de la ruta. El hecho quedó registrado en cámaras y el hombre ya se encuentra a disposición de la Justicia.

Según informaron las autoridades locales, siete ciclistas avanzaban por la carretera cuando observaron a un auto conducía a gran velocidad y tocando la vocina reiteradas veces, poniendo en peligro la vida de los ciclistas que circulaban por el carril de manera reglamentaria. Ante la situación, uno de los ciclistas recriminó la actitud del conductor levantando un brazo.

Embed Discutió con unos ciclistas, dio media vuelta y fue a por ellos a 150 kilómetros por hora



La Guardia Civil instruye diligencias penales contra un joven de 21 años, residente en La Rioja, al considerar que realizó actos para causar la muerte de alguno de los ciclistas pic.twitter.com/Cad4W8gxYo — TVR Rioja Televisión (@tvrioja) March 11, 2026 Minutos más tarde, el grupo observó que el vehículo avanzaba hacia ellos a gran velocidad, ocupando todo el carril y poniendo en peligro sus vidas. Rápidamente, los ciclistas consiguieron salir de la calzada y ponerse a salvo al costado de la ruta, mientras que el conductor siguió su marcha.

Ante la situación, los ciclistas dieron aviso a la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil y prestaron declaraciones a la dependencia del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT). Con la información brindada por los damnificados y las imágenes de las cámaras de seguridad, las autoridades pudieron identificar al conductor.

El hombre fue acusado de tentativa de homicidio Los agentes del GIAT confirmaron que se trataba de un hombre de 21 años quien circulaba con su vehículo a una velocidad que duplicaba la permitida para esa ruta. El conductor se dirigía a 60 kilómetros por hora cuando retomó su marcha en sentido contrario para intentar atropellar a los siete ciclistas.

Debido a las acciones del hombre, la Justicia constató que existió evidencia de dolo, al menos eventual tras ejecutar maniobras deliberadas. Tras el hecho, el conductor fue acusado por el delito de homicidio en grado de tentativa y delito de conducción temeraria.