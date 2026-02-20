Aterrador video de la nube de gas por el accidente del camión en Chile: cuatro muertos y 20 heridos

Una tragedia se registró en la comuna de Renca , en la Región Metropolitana de Chile , luego de que un camión que transportaba gas licuado volcara al ingresar desde la Ruta 5 al eje General Velásquez . El accidente derivó en una deflagración de gran magnitud que dejó, hasta ahora, cuatro personas fallecidas -incluido el camionero- y 20 lesionados, varios en estado crítico.

Chile: la tremenda explosión de un camión con gas licuado dejó tres muertos y diez heridos

De acuerdo con los registros audiovisuales, el camión, perteneciente a la empresa Gasco, volcó a las 8.05 del jueves al enfrentar la curva que conecta la Ruta 5 con General Velásquez, impactando contra las barreras tipo New Jersey de la autopista.

Los personas que tuvieron la mala suerte de encontrarse con accidente del camión de Gasco volcado en Renca, no tuvieron ninguna oportunidad de salvarse, no tenían por donde arrancar en cosa de segundos. Que horror mas grande, que tragedia. pic.twitter.com/OvYM9Hf7eH

Tras el vuelco, el gas se liberó rápidamente y comenzó a expandirse en forma de nube , alcanzando aproximadamente 800 metros a la redonda. Segundos después, se produjo la ignición.

Aunque socialmente se habla de “explosión”, técnicamente lo ocurrido corresponde a una deflagración : la nube de gas se encendió y la combustión avanzó a gran velocidad, generando una llamarada expansiva. En ese proceso, fragmentos incandescentes, como piezas del camión y de vehículos cercanos, actuaron como proyectiles secundarios.

Incluso una chispa en el extremo de la nube habría bastado para iniciar el retorno de la llama hacia el punto de origen, provocando el fenómeno de fuego súbito que se observa en los videos.

Las llamas fueron de tal intensidad que llegaron a derretir cámaras de seguridad que registraban el momento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/meganoticiascl/status/2024644677371126165?s=20&partner=&hide_thread=false Juan Pablo Nova se dirigía a instalar un aire acondicionado junto a su papá cuando se produjo la fatal explosión de un camión con gas en Renca. Las llamas envolvieron su camioneta, pero ellos lograron descender y escapar corriendo. pic.twitter.com/cFQKDLDQ4r — Meganoticias (@meganoticiascl) February 20, 2026

Víctimas y estado de los heridos tras tragedia en Renca

La emergencia dejó 20 personas lesionadas. Un reporte preliminar indicó que al menos 10 fueron catalogadas como pacientes rojos (extrema gravedad), entre ellos:

Hombre de 63 años con 60% del cuerpo quemado

Mujer de 25 años con 80%

Mujer de 46 años con 80%

Hombre de 36 años con 91%

Hombre de 38 años con 100%

Dada la gravedad de las lesiones, no se descarta que la cifra de fallecidos pueda aumentar, informaron en la prensa chilena.

Explosión de camión con gas licuado en Renca, en la Región Metropolitana (Chile) Así quedó el camión con gas licuado en Renca, en la Región Metropolitana (Chile) Gentileza

¿Exceso de velocidad en la "curva de la muerte"? La principal hipótesis

La investigación está a cargo de la fiscal Macarena Cañas, de la Fiscalía Centro Norte. Uno de los focos principales es determinar si hubo exceso de velocidad, anticipó el medio BioBio.

La curva que conecta la Ruta 5 con General Velásquez es conocida popularmente como “la curva de la muerte”, debido a su pronunciación y elevación. El límite de velocidad en el sector es de 70 km/h; sin embargo, es habitual que vehículos de carga circulen a velocidades superiores, incluso cercanas a los 100 km/h.

Explosión de camión con gas licuado en Renca, en la Región Metropolitana (Chile) Tragedia con el camión con gas licuado en Renca, en la Región Metropolitana (Chile) Gentileza

La tesis preliminar apunta a que el camión habría ingresado a la curva a una velocidad superior a la permitida, lo que habría provocado la pérdida de control y el posterior volcamiento.

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, señaló que se están analizando todas las hipótesis para esclarecer completamente lo ocurrido.