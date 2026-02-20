Un argentino quiso contrabandear a Chile valiosos fósiles paleontológicos

La Aduana de Chile secuestró 18 fósiles paleontológicos de un vehículo en el paso Pehuenche dentro del auto de un viajero argentino que intentó pasar de contrabando la llamativa carga prohibida.

Se trata de piezas muy valoradas, del tipo ammonites , es decir, cefalópodos marinos extintos que habitaron la tierra durante el Mesozoico , caracterizados por una concha externa aragonítica, enrollada en espiral plana.

El cargamento fue detectado dentro del baúl de un auto que venía de Malargüe , según informaron desde el Servicio Nacional de Aduanas en el Paso Internacional Pehuenche, en la Región del Maule, en el marco de las revisiones habituales mediante perfilamiento de riesgo que son llevadas a cabo por el equipo del turno regular, con el apoyo de la Unidad de Drogas y Delitos Conexos, se informó oficialmente.

Las piezas fueron incautadas por vulnerar la Ley 17.288 de Monumentos Nacionales , que protege este tipo de bienes patrimoniales, e infracción al artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas de vecino país.

Se trata de piezas protegidas por leyes internacionales que fueron detectadas en el paso del Sur de Mendoza por el Servicio Nacional de Aduanas en el Paso Internacional Pehuenche.

Tras la coordinación con la Fiscalía, se instruyó la entrega de las mercancías y del imputado a Carabineros de Chile, bajo cadena de custodia, para continuar con el procedimiento correspondiente.

Los bienes paleontológicos están protegidos por la legislación nacional y por convenios internacionales, por lo que su extracción, comercialización o traslado transfronterizo sin autorización puede derivar en sanciones penales y administrativas.

La Directora Regional de la Aduana de Talcahuano, Katherine Ampuero, destacó que “la protección del patrimonio cultural y paleontológico es parte fundamental de nuestra labor fiscalizadora en frontera. Los fósiles y restos arqueológicos no son simples objetos; forman parte de la historia natural y cultural de los países, y su extracción o traslado sin autorización constituye una infracción grave. Como Servicio, mantenemos una coordinación permanente con las instituciones especializadas para detectar oportunamente este tipo de casos y evitar el tráfico ilícito de bienes patrimoniales”.