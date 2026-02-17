Mendocino iba junto a su familia de vacaciones a Reñaca e intentó cruzar con una pistola calibre 38

Un mendocino de 56 años fue detenido en la frontera con Chile cuando se detectó que portaba una pistola calibre 38 y 21 balas del mismo calibre que guardaba en su camioneta.

Se trata de una persona identificada como A. N ., que viajaba junto a su familia y se dirigían a la costa a pasar sus vacaciones , según información del portal de noticias trasandino Los Andes Online.

El arma fue detectada el lunes por la tarde, cuando el mendocino iba a ingresar al vecino país junto a su mujer y sus dos hijos menores de edad por el complejo Los Libertadores. rumbo a las playas de Reñaca , en Viña del Mar.

Al momento de control habitual, personal de Aduanas y de la PDI chilena le preguntó al turista si tenía algún elemento prohibido y el hombre les dijo que tenía una pistola Bersa calibre 38 con seis municiones en su cargador y una caja con 21 balas calibre 38 .

El turista indicó a las autoridades aduaneras que el arma estaba inscripta legalmente en Argentina y les mostró la documentación respetiva que así lo acredita.

Frente al caso, los aduaneros informaron al fiscal de flagrancia Rodolfo Robles Mora, quien ordenó la detención de A. N. y el decomiso del arma y las municiones.

Luego fue llevado al Juzgado de Garantía de Los Andes, donde fue imputado por contrabando y tráfico de armas y municiones.

A pedido del Ministerio Público Fiscal, la jueza en turno, Valeria Crosa Chiappe, estableció que el mendocino deba firmar mensualmente, durante los 6 meses que dure el proceso, y luego le dio la libertad, por lo que la familia pudo seguir el viaje a Reñaca.

No se trata de un hecho aislado

En los últimos tiempos, los aduaneros trasandinos han detectado varios casos de argentinos que intentan pasar armas y municiones al vecino país.

El más reciente se registró el 9 de febrero pasado, cuando un integrante del Ejército Argentino fue detenido en el complejo chileno Los Libertadores, luego de que personal aduanero del vecino país detectara que intentaba ingresar al país con municiones de mortero no declaradas.

El uniformado llevaba dentro de una caja metálica dos municiones de mortero, cuyo ingreso no había sido informado y que fueron avaluadas en 272.000 pesos chilenos (unos $490.000).

Otros casos similares se produjeron durante el año pasado.

-El 29 de noviembre de 2025, un policía de Tucumán quiso ingresar al vecino país 28 balas calibre 9 milímetros que ocultaba en distintas partes de su auto. Fue imputado por los delitos de tenencia ilegal de municiones y contrabando.

-El 22 de julio un policía de Santa Fe intentó ingresar a Chile vía Los Libertadores una pistola Bersa 9 mm, su cargador y 17 balas. Viajaba en un Fiat Cronos. El juez Daniel Alfredo Chaucón decretó como medida cautelar la prohibición de salir de Chile durante los cuatro meses de investigación.

Chile / Los Libertadores Un argentino detenido en Chile tratando de ingresar un arma y municiones. Gentileza

-El 31 de agosto el exdiputado neuquino Eduardo Daniel Della Gáspera fue detenido en el paso Pino Hachado tras detectarse una caja con 50 cartuchos calibre .22 marca Orbea. La justicia chilena lo imputó por contrabando de municiones y violación a la ley de armas.

-El 7 de septiembre, un argentino domiciliado en Buenos Aires fue arrestado en Los Libertadores mientras viajaba en una casa rodante. Llevaba una pistola semiautomática Bersa con su cargador y siete balas calibre 9 mm ocultas en un compartimento. Alegó que el arma estaba registrada “para protegerse”.

-El 25 de noviembre un médico de San Luis de 78 años, identificado como J. C. R., fue detenido en Los Libertadores cuando intentaba cruzar con 12 balas calibre .32 en una Toyota Hilux. También fue imputado por contrabando y porte ilegal de municiones.