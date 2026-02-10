Atrapado en la frontera: militar argentino intentó cruzar a Chile con municiones de mortero

Un funcionario del Ejército Argentino fue detenido en el complejo chileno Los Libertadores , luego de que personal aduanero del vecino país detectara que intentaba ingresar al país con municiones de mortero no declaradas.

Según informó el Ministerio Público trasandino, el hecho ocurrió durante la mañana del domingo, cuando agentes del Servicio Nacional de Aduanas realizaron un control de rutina al vehículo en el que viajaba el uniformado.

En la inspección hallaron, dentro de una caja metálica, dos municiones de mortero, cuyo ingreso no había sido informado y que fueron avaluadas en 272.000 pesos chilenos (unos $490.000).

Tras el hallazgo, Aduanas dio aviso al fiscal de flagrancia, quien ordenó la intervención del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros para el levantamiento de la evidencia. En ese marco, el militar argentino fue detenido e identificado por sus iniciales C.D.M., de 39 años.

El acusado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes, donde el fiscal Rodolfo Robles Mora lo formalizó por los delitos de contrabando y tenencia ilegal de explosivos.

A pedido del Ministerio Público, la jueza Valeria Crosa Chiappe resolvió imponer como única medida cautelar la obligación de firmar cada dos meses en la Fiscalía de Los Andes. Además, fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación, detalló el medio chileno Los Andes Online.

Concluida la audiencia, el militar quedó en libertad, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Los casos de contrabando en la frontera con Chile se han vuelto habituales. Sin ir más lejos, también el domingo, una mujer de Mendoza fue detenida en Los Libertadores cuando escondía 18 cartones de cigarrillos sin declarar.

Pero es apenas uno de los episodios: en diciembre pasado, un policía argentino quiso cruzar al país vecino con 29 balas ocultas.