Video: la desesperada maniobra de un conductor para zafar de una violenta encerrona en Chile

La secuencia, grabada en Quilicura, se hizo viral y mostró cómo delincuentes intentaron asaltar a un automovilista.

Un video captado por una cámara a bordo registró una violenta encerrona ocurrida el sábado pasado en la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana de Chile, que terminó de manera inesperada: el conductor embistió a uno de los delincuentes y logró frustrar el asalto.

La secuencia viral, que refleja uno de los hechos de inseguridad que muchos argentinos han denunciado en Chile, fue grabada en plena tarde desde el interior de un vehículo que acababa de salir de la Ruta 5 para incorporarse a la autopista Vespucio Norte, en dirección al oriente.

En ese tramo, mientras circulaban por la conexión vial, los ocupantes fueron interceptados por otros automóviles en una maniobra típica de robo bajo la modalidad de encerrona, como se le dice en Chile.

Vean este video, mantengan distancia siempre en las salidas y entradas de carreteras y usted acelere como si de eso dependiera su vida (literal) pic.twitter.com/GH8pCUI2nQ — No soy Bot | ETHGas (@XFarmer1977) February 9, 2026 El auto tenía una cámara instalada que captó cada segundo del episodio y la violencia de lo ocurrido. Incluso, segundos antes del ataque, una de las ocupantes advirtió el riesgo del lugar.

“Dicen que esta pasada es como peligrosa”, se la escucha decir. Instantes después, la advertencia se materializó.

El vehículo que circulaba delante de las víctimas frenó de manera abrupta y de él descendieron dos sujetos con la intención de bloquear el paso. Uno de los asaltantes aparentaba portar un arma de fuego. Una encerrona frustrada en Chile terminó con delincuente atropellado Una encerrona frustrada en Chile terminó con delincuente atropellado Captura de video Lejos de detener la marcha, el conductor aceleró y dirigió el auto directamente hacia los atacantes. En la maniobra, atropelló a uno de los malvivientes, quien salió despedido hacia el costado de la autopista, un sector elevado de la vía, mientras el vehículo logró continuar su recorrido y escapar del intento de robo.