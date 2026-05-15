Apenas 4 horas en auto desde Mendoza: abre nuevo outlet en Chile con 100 tiendas y pegado a un mall con Falabella

Apenas a unas cuatro horas en auto desde Mendoza , la ciudad chilena de La Calera se prepara para inaugurar uno de los proyectos comerciales más ambiciosos de la región de Valparaíso: el nuevo Patio Outlet La Calera , un megacentro de compras que apunta especialmente al turismo argentino que cruza la cordillera rumbo a Viña del Mar y Santiago.

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El complejo, impulsado por el Grupo Patio, ya alcanzó un avance de obra cercano al 80% y tendrá una apertura parcial y limitada desde agosto de 2026, mientras que la inauguración completa está prevista para el segundo semestre del año. La inversión ronda los 14,5 millones de dólares.

Ubicado en la estratégica intersección de la Ruta 60 CH (Autopista Los Andes) con el sector residencial Los Carrera, cerca de la Rotonda Lautaro, el nuevo outlet quedará prácticamente pegado al Open Plaza La Calera , donde actualmente funcionan grandes cadenas como Falabella, Sodimac, Tottus, Fashion's Park, Flores y Cannon Home .

El proyecto del outlet de La Calera contempla más de 100 locales comerciales, patios gastronómicos, espacios drive thru, casi 700 estacionamientos y un hipermercado Líder, que ya se encuentra operativo. Además, el predio tendrá una superficie de 59 mil metros cuadrados y sistemas de climatización adaptados a cada estación del año.

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Uno de los principales atractivos para los mendocinos será justamente el formato outlet: las marcas ofrecerán productos con descuentos y precios más bajos que en centros comerciales tradicionales de la zona. El de La Calera se transformará en el outlet más cercano para quienes viajan desde Mendoza, ya que está a unos 350 kilómetros en auto.

Según informaron autoridades municipales chilenas, el emprendimiento podría generar entre 250 y 700 puestos de trabajo entre tiendas, gastronomía y servicios asociados con impacto en las zonas de La Calera, Quillota, Hijuelas, La Cruz, Nogales y Llay-Llay.

El otro mall que abrirá en Chile: estará en Los Andes y será otra opción para turistas argentinos

La localidad chilena de Los Andes, ubicada a unos 270 kilómetros de Mendoza y la más cercana para quienes cruzan la cordillera, se prepara para sumar un nuevo megamall de siete pisos que buscará convertirse en uno de los polos de consumo más importantes de la zona.

Se trata del “Centro Comercial Los Andes”, un proyecto privado que comenzará a tomar forma sobre avenida Argentina al 302, esquina Maipú, en pleno centro de Los Andes y sobre el camino internacional.

La proyección del megamall de siete pisos en Los Andes (Chile) La proyección del megamall de siete pisos en Los Andes (Chile) Gentileza

Según las proyecciones difundidas por las autoridades locales y la empresa desarrolladora, la obra demandará alrededor de 16 meses de ejecución, por lo que la inauguración está prevista para el segundo semestre de 2027.

Actualmente, en la ciudad funciona solamente Espacio Urbano Los Andes, un centro comercial que concentra tiendas como Ripley, La Polar, Líder, Bata, Sparta, Lápiz López, Flores y Lippi.