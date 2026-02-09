Una mendocina intentó contrabandear cigarrillos a Chile y pasó una valija de un colectivo a otro

Una mendocina de 48 años fue detenida cuando intentaba ingresar de contrabando a Chile 18 cartones de cigarrillos .

Los aduaneros del vecino país la detectaron en el complejo Los Libertadores cuando intentaba realizar una maniobra para evitar el control de sus pertenencias.

La tentativa de contrabando se produjo el domingo, cuando personal del Servicio Nacional de Aduanas realizaba el control de viajeros y equipajes de un colectivo argentino que se dirigía desde Mendoza hacia Santiago de Chile , según informó el diario Los Andes Online, de vecino país.

Tras iniciar la requisa de rigor, uno de los aduaneros chilenos detectó que una mujer trasladaba su equipaje a otro colectivo que ya había sido controlado.

De inmediato se revisó la valija de la pasajera, encontrándose 18 cartones de cigarrillos Marlboro y Lucky Strike valuados en 789.759 pesos chilenos, que deberían haber pagado derechos de importación por 529.827 de la misma moneda, según informó el portal trasandino.

La mujer, identificada como C.L.F., de 48 años, fue puesta a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes por parte de fiscal de flagrancia y luego fue imputada por el delito de contrabando.

La mujer quedó detenida hasta que se realice una nueva audiencia en la que se fijaran medidas cautelares, salida alternativa o acuerdo reparatorio.