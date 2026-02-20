20 de febrero de 2026 - 23:11

Maduro y su esposa recibieron una visita consular mientras permanecen bajo arresto en Nueva York

Un representante del Estado venezolano se reunió con Nicolás Maduro y Cilia Flores para garantizar su bienestar y gestionar su posible retorno.

Maduro y su esposa recibieron su primera visita consular en Nueva York. 

Por Redacción Mundo

Nicolás Maduro y esposa, Cilia Flores, recibieron su primera visita consultar por un representante del Estado venezolano, mientras se encuentran detenidos en Estados Unidos desde el pasado 3 de enero.

El ministro venezolano de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó este viernes que este encuentro se concretó en Nueva York, ciudad donde la pareja presidencial permanece recluida luego del ataque militar en Caracas.

Según explicó Cabello, la visita fue autorizada “bajo los protocolos del derecho internacional”, permitiendo que un representante del Estado venezolano estableciera “contacto directo” con Maduro y Flores para garantizar la protección y el bienestar de ambos.

Debido a la falta de representación diplomática tradicional en Nueva York, el acceso consular se convierte en el mecanismo fundamental para verificar su situación y recibir cualquier manifestación de voluntad por parte de los ciudadanos retenidos. Se trata de un derecho básico protegido por leyes internacionales el cual no puede se negado.

