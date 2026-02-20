Maduro y su esposa recibieron una visita consular mientras permanecen bajo arresto en Nueva York

Un representante del Estado venezolano se reunió con Nicolás Maduro y Cilia Flores para garantizar su bienestar y gestionar su posible retorno.

Maduro y su esposa recibieron su primera visita consular en Nueva York.

Nicolás Maduro y esposa, Cilia Flores, recibieron su primera visita consultar por un representante del Estado venezolano, mientras se encuentran detenidos en Estados Unidos desde el pasado 3 de enero.

El ministro venezolano de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó este viernes que este encuentro se concretó en Nueva York, ciudad donde la pareja presidencial permanece recluida luego del ataque militar en Caracas.

Según explicó Cabello, la visita fue autorizada “bajo los protocolos del derecho internacional”, permitiendo que un representante del Estado venezolano estableciera “contacto directo” con Maduro y Flores para garantizar la protección y el bienestar de ambos.