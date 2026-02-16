Delcy Rodríguez agarró la "motosierra": eliminó programas sociales del chavismo y achicó el Estado

El gobierno interino de Delcy Rodríguez avanzó este domingo con una decisión de alto impacto político en Venezuela : ordenó el cierre de siete entes públicos vinculados al esquema de misiones y programas sociales del chavismo , varios de ellos creados durante la gestión de Nicolás Maduro , detenido desde enero en Estados Unidos.

Venezuela postergó la ley de amnistía y se demora la liberación de presos políticos y manifestantes

La medida quedó plasmada en el Decreto 5.248 y forma parte de una reorganización del Ministerio del Despacho de la Presidencia, cuya conducción fue modificada recientemente con la designación del capitán Juan Escalona, exintegrante del equipo de seguridad de Maduro.

Entre los organismos suprimidos figura el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), creado en 2013 con el objetivo de recopilar y evaluar información sobre “actividad enemiga interna y externa”.

También fueron cerradas la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez y la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra , estas últimas impulsadas durante el gobierno de Maduro.

Además, el decreto elimina la Fundación Propatria 2000 y la Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (Opppe), ambas creadas bajo la presidencia del fallecido Hugo Chávez , así como la Fundación José Félix Ribas (Fundaribas), que databa de 1986.

Las llamadas “misiones” del chavismo abarcaban subsidios alimentarios y económicos, además de programas en salud, vivienda y educación destinados a sectores vulnerables.

Delcy Rodríguez / Venezuela La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez

El decreto de Rodríguez sostiene ahora que el Ejecutivo “debe adaptar su estructura organizativa a las nuevas directrices y políticas de orden social” y que se impone la necesidad de “realizar cambios pertinentes que procuren la satisfacción de los intereses colectivos”.

El proceso de supresión y liquidación tendrá un plazo de 90 días y estará a cargo de una junta liquidadora. En algunos casos, las funciones serán transferidas a otros ministerios: por ejemplo, los objetivos de la misión Nueva Frontera de Paz pasarán al Ministerio de Relaciones Exteriores.

La decisión se suma a una serie de movimientos impulsados por Rodríguez desde que asumió la presidencia interina, que incluyen cambios ministeriales, modificaciones institucionales, una reforma de la ley petrolera y el impulso de una ley de amnistía cuya aprobación se prevé para la próxima semana.

Desde la oposición, el partido Primero Justicia calificó la medida como un “desmantelamiento del chavismo en manos del chavismo” y exigió que se transparenten los pasos del proceso de liquidación.

El reordenamiento ocurre en un escenario de reacercamiento con Estados Unidos. En ese contexto, el presidente Donald Trump elogió públicamente la gestión de Rodríguez, al afirmar que está haciendo “un gran trabajo”, según declaraciones reproducidas por agencias internacionales.