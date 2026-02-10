Venezuela: el chavismo advirtió que "no habrá elecciones en un periodo inmediato"

El chavista Jorge Rodríguez , presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela , afirmó que no hay elecciones previstas en un futuro cercano en el país para priorizar la " estabilidad " en estos momentos de cambio tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos .

En una entrevista internacional con el medio Newsmax, de la órbita de Donald Trump , sostuvo que " lo único que puedo decir es que no habrá elecciones en este periodo inmediato ". El hermano de la presidenta Delcy Rodríguez aseguró que primero buscan "asegurar la estabilidad para Venezuela y la reconciliación de Venezuela".

El funcionario chavista dejó abierta la posibilidad de llamar a comicios si se "logra avanzar en la estabilización nacional" y se pacta " un acuerdo con todos los sectores de la oposición ".

Allí puso sobre la mesa la ley de amnistía que actualmente tramita la Asamblea para los presos políticos encarcelados desde 1999, cuando el periodista Rob Schmitt, le preguntó por la líder opositora María Corina Machado: "Permíteme no hablar de un solo nombre, porque hay muchos actores en el extranjero que deben ser incluidos en la conversación (…) A través de esta ley de amnistía estamos promoviendo que todos los sectores de la oposición en el exterior cumplan la ley y puedan volver al país ".

Luego reconoció que económicamente Venezuela está atravesando "dificultades bajo el bloqueo" y que el Gobierno "cometió algunos errores", pero en este momento se abre una "oportunidad de oro para ir hacia adelante y promover la salud, la educación y la cultura a través de una economía de libre mercado ".

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; al ministro del Interior, Diosdado Cabello; y al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, caminando tras su juramento en una ceremonia celebrada en la Asamblea Nacional en Caracas el 5 de enero de 2026.

"Tenemos una gran posibilidad de trabajar, y como ha dicho Trump hay mucho que hacer y lo que buscamos es convertir este petróleo en hospitales, escuelas, cosas para la gente de Venezuela", explicó.

Respecto a su relación con la Administración Trump, Rodríguez dijo que "en los últimos 33 días las cosas han avanzado muy rápido, muy intenso", pero que existe la oportunidad de construir una relación de "beneficio mutuo". "Tenemos un futuro brillante por delante", agregó.

Desde que Estados Unidos capturó a Maduro, Venezuela reformó su ley de hidrocarburos para permitir la inversión estadounidense, volvió a comercializar petróleo a través de la tutela económica del país de Norteamérica, comenzó un proceso de excarcelación de presos políticos y están debatiendo una ley de amnistía para la "reconciliación" en el país.