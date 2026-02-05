Reunión clave en Washington: Quirno y Machado abordaron la transición política en Venezuela

El canciller Pablo Quirno mantuvo este jueves una reunión con la líder opositora de Venezuela , María Corina Machado , recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz , quien agradeció al gobierno de Javier Milei el respaldo argentino a la denominada “causa democrática” del país caribeño.

A través de un posteo en su cuenta de la red social X, Machado informó que durante el encuentro se abordó “la situación de Venezuela y la oportunidad que ofrece una transición a la democracia en la garantía de seguridad y estabilidad en la región”.

La dirigente opositora también reiteró su “agradecimiento por el apoyo a la causa democrática venezolana del presidente Javier Milei y por haber protegido a los asilados de nuestro equipo en su embajada en Caracas durante catorce meses, hasta que fueron rescatados”.

En la reunión, de la que participó además el embajador argentino en Washington , Alec Oxenford , “se reiteró la exigencia de la liberación de todos los presos políticos, venezolanos y extranjeros, que permanecen secuestrados en Venezuela”.

Machado se estableció en la capital estadounidense luego de haber recibido el Nobel en Noruega, ante la imposibilidad de regresar a su país, pese a que el expresidente Nicolás Maduro fue depuesto de su cargo a comienzos de enero, tras una incursión de fuerzas militares ordenadas por Donald Trump .

En paralelo, familiares de ciudadanos argentinos detenidos ilegalmente en Venezuela fueron recibidos este miércoles en el Senado de la Nación, donde manifestaron su preocupación por la falta de respuestas del régimen chavista.

El encuentro se realizó en el despacho del senador Maximiliano Abad y contó con la participación de los senadores Patricia Bullrich, Carolina Losada y Francisco Paoltroni, junto a los diputados Karina Banfi, Maximiliano Ferraro y Silvana Giudici. También asistieron la defensora de derechos humanos Elia Trotta y el abogado penalista Pedro Pusineri, especializado en asistencia internacional a víctimas de persecución política.

Durante la reunión, los familiares recordaron que Nahuel Gallo permanece detenido desde diciembre de 2024 y Germán Giuliani desde mayo de 2025, sin información clara sobre las causas ni sobre un proceso judicial transparente. Asimismo, expresaron su inquietud ante la falta de avances, pese a recientes excarcelaciones de otros presos políticos en Venezuela.

Pusineri solicitó que se active la asistencia diplomática y consular de la Embajada de Italia en Argentina, país que representa los intereses argentinos en Caracas, para atender ambos casos.

Los legisladores presentes expresaron su solidaridad y coincidieron en la necesidad de reforzar el respaldo político tanto en el Congreso como en el ámbito internacional. Los familiares buscan incrementar la presión diplomática para lograr la liberación inmediata y segura de Gallo y Giuliani, y remarcaron que el reclamo debe encuadrarse como una causa de derechos humanos que involucra a ciudadanos argentinos en el exterior.

En ese contexto, los familiares serán recibidos el próximo viernes por el canciller Pablo Quirno, con el objetivo de sostener la visibilidad del reclamo hasta lograr la liberación de los detenidos.