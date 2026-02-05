5 de febrero de 2026 - 19:52

Venezuela aprobó en primera lectura la "ley de amnistía" para liberar presos políticos y manifestantes

La Asamblea Nacional aprobó la iniciativa impulsada por Delcy Rodríguez. La intención es avanzar hacia una reconciliación nacional tras años de disputa.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; al ministro del Interior, Diosdado Cabello; y al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, caminando tras su juramento en una ceremonia celebrada en la Asamblea Nacional en Caracas el 5 de enero de 2026.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; al ministro del Interior, Diosdado Cabello; y al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, caminando tras su juramento en una ceremonia celebrada en la Asamblea Nacional en Caracas el 5 de enero de 2026.

Foto:

Palacio de Miraflores
Por Redacción Mundo

La Asamblea Nacional de Venezuela dio este jueves un primer paso legislativo al aprobar en primera lectura una ley de amnistía que apunta a perdonar y liberar a personas procesadas o condenadas por delitos políticos y hechos vinculados a protestas desde el inicio del chavismo, en 1999.

La iniciativa, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, fue presentada como un intento de avanzar hacia la reconciliación nacional tras año de confrontación política, según reportaron los medios internacionales Euronews y DW, a los que tuvo acceso Noticias Argentinas.

Ley de amnistía: quiénes serán liberados y cuáles quedan excluidos

Según el texto aprobado, la amnistía contempla la liberación inmediata de presos políticos, la extinción de los procesos judiciales en curso, la eliminación de antecedentes penales y la restitución de bienes incautados a los beneficiarios.

Además, se levantan órdenes de captura, alertas migratorias y notificaciones internacionales, facilitando así el regreso de exiliados y perseguidos.

La ley cubre delitos y faltas vinculados a protestas, manifestaciones, expresión de opiniones críticas a funcionarios públicos y difusión de mensajes políticos, incluidos los realizados a través de redes sociales, desde 1999

Sin embargo, la norma no se aplicará a delitos graves como crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, violaciones serias de derechos humanos, tráfico de drogas o corrupción. Estos delitos quedan explícitamente excluidos de la amnistía, según Euronews.

Motivos de la propuesta, presentada por Delcy Rodríguez

La propuesta fue presentada el 30 de enero por Rodríguez en medio de un proceso gradual de excarcelación de presos políticos que comenzó el día 8, casi una semana después de la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por parte de fuerzas estadounidenses.

De acuerdo a la exposición de motivos, se busca “la justicia y la convivencia entre los venezolanos, permitiendo la coexistencia desde la diversidad y la pluralidad”, mediante “la consolidación de un marco integral de amnistía que detalla de manera exhaustiva los hechos y delitos cubiertos y los que, según la Constitución, deben ser excluidos”.

“Se reconoce la importancia de no imponer la venganza, la revancha ni el odio, sino de abrir un camino hacia la reconciliación”, señala.

