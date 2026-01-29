Quién es "Directora Zoebrocker", la creadora del algoritmo de Generación Zoe detenida en Venezuela.

Rosa María González Rincón, alias "Buñuelos", pasó cuatro años prófuga. Se la acusa de diseñar el corazón técnico de la estafa piramidal y de haber escapado con una fortuna en criptomonedas.

La elusiva ingeniera de los "algoritmos de inversión" de Generación Zoe cayó. Interpol de Venezuela capturó este fin de semana en San Cristóbal (Estado de Táchira) a Rosa María González Rincón (30), conocida en el mundo de las criptoestafas como la "Directora Zoebroker".

González Rincón no era una prófuga más: era la pieza técnica que sostenía la promesa de rentabilidades imposibles de hasta el 70% mensual. Bajo el alias de "Buñuelos", un apodo nacido de su pasado vendiendo tortas fritas en la calle con un exnovio "tóxico", pasó de la precariedad económica a manejar billeteras virtuales millonarias bajo el ala de Leonardo Cositorto.

Cayó en Venezuela la "Directora Zoebroker": detuvieron a la creadora del algoritmo de las estafas de Generación Zoe Cayó en Venezuela la "Directora Zoebroker": detuvieron a la creadora del algoritmo de las estafas de Generación Zoe. Quién es "Directora Zoebrocker" Rosa María, de nacionalidad venezolana, llegó a Argentina en 2019 y se instaló en Monte Castro. Antes de la pandemia, trabajaba como administrativa en un cowork de Villa Crespo, donde convenció a Cositorto de que podía diseñar un algoritmo de "seguridad cuántica" infalible. También se sabe que tuvo un paso por IM Mastery Academy, una empresa internacional que ofrecía educación en inversiones por 150 euros mensuales.

Embed Cayó en Venezuela Rosa María González Rincón, la cómplice de Cositorto que ofrecía sistemas de inversión con "seguridad cuántica".



Sale hilo con algunos de sus hits. pic.twitter.com/ov7wjMHiv3 — Javier Smaldone (@mis2centavos) January 27, 2026 Cositorto, hoy condenado a 12 años de prisión en Corrientes, pasó de exhibirla como su protegida favorita a denunciarla como una "traidora". El líder de Zoe la acusa de haber desaparecido en el verano de 2022 llevándose 611 bitcoins, una cifra que en aquel momento representaba 23 millones de dólares y que, a valores actuales de 2026, rondaría los 56 millones de USD.

Rosa María González Rincón Rosa María González Rincón, conocida como "Buñuelos" o "Directora Zoebrocker". Desde el entorno de Cositorto se refirieron a la detención de la venezolana: "La expectativa es que declare y cuente la verdad, porque para mí ella también fue apretada y utilizada para robarnos todo y sacar a la empresa del camino. Ojalá cuente la verdad y podamos recuperar el dinero, porque nos quedamos sin nada", afirmaron a Clarín.