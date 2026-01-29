Quién es "Directora Zoebrocker", la creadora del algoritmo de Generación Zoe detenida en Venezuela.

González Rincón no era una prófuga más: era la pieza técnica que sostenía la promesa de rentabilidades imposibles de hasta el 70% mensual. Bajo el alias de "Buñuelos", un apodo nacido de su pasado vendiendo tortas fritas en la calle con un exnovio "tóxico", pasó de la precariedad económica a manejar billeteras virtuales millonarias bajo el ala de Leonardo Cositorto.
Quién es "Directora Zoebrocker"
Rosa María, de nacionalidad venezolana, llegó a Argentina en 2019 y se instaló en Monte Castro. Antes de la pandemia, trabajaba como administrativa en un cowork de Villa Crespo, donde convenció a Cositorto de que podía diseñar un algoritmo de "seguridad cuántica" infalible. También se sabe que tuvo un paso por IM Mastery Academy, una empresa internacional que ofrecía educación en inversiones por 150 euros mensuales.
Cayó en Venezuela Rosa María González Rincón, la cómplice de Cositorto que ofrecía sistemas de inversión con "seguridad cuántica".
Cositorto, hoy condenado a 12 años de prisión en Corrientes, pasó de exhibirla como su protegida favorita a denunciarla como una "traidora". El líder de Zoe la acusa de haber desaparecido en el verano de 2022 llevándose 611 bitcoins, una cifra que en aquel momento representaba 23 millones de dólares y que, a valores actuales de 2026, rondaría los 56 millones de USD.
Desde el entorno de Cositorto se refirieron a la detención de la venezolana: "La expectativa es que declare y cuente la verdad, porque para mí ella también fue apretada y utilizada para robarnos todo y sacar a la empresa del camino. Ojalá cuente la verdad y podamos recuperar el dinero, porque nos quedamos sin nada", afirmaron a Clarín.
Incluso en la clandestinidad, González Rincón no dejó de operar. Tras el colapso de Zoe, se movió por Buenos Aires por departamentos de alquiler temporarios y con custodia privada. A su vez, se reinventó con un nuevo broker llamado Kurzena Limited, con sede en el paraíso fiscal de San Vicente y las Granadinas.
Y como no podía ser de otra manera, Rosa María González Rincón también llegó al cine. Aquí su aparición en "El Vendedor de Ilusiones", de Netflix. pic.twitter.com/jfBL3zBP5t
Según pudo saber el medio antes mencionado, en los últimos meses intentó captar nuevos inversores prometiendo ganancias del 5% mensual mediante robots de trading. Sin embargo, el esquema se "pinchó" hace semanas, dejando un tendal de damnificados por unos 300 mil dólares. Fue uno de estos nuevos estafados quien, por despecho o venganza, brindó la ubicación exacta de la trader a grupos de inteligencia. "Estafó a la gente equivocada", sentenciaron fuentes del caso.
El laberinto diplomático: ¿Puede ser extraditada?
A pesar de la captura, sentar a Rosa María frente a la Justicia de Villa María (Córdoba) parece una misión casi imposible debido al contexto geopolítico actual. El Gobierno de Javier Milei rompió relaciones diplomáticas con Caracas, por lo que Argentina no tiene embajador ni personal consular en la capital venezolana.
Otro momento inolvidable: el día que Rosa María González Rincón nos presentó a Brody, la mascota de Generación Zoe que iba a valer 3.000 dólares.
Además, Brasil, que gestionaba los asuntos diplomáticos argentinos en Venezuela, abandonó esa tarea hace un tiempo por las tensiones entre Milei y Lula da Silva.
Otro problema a tener en cuenta es que Interpol advierte que enviar a personal de la Policía Federal Argentina (PFA) a Caracas hoy es "un alto riesgo", especialmente tras la detención del gendarme Nahuel Gallo. "Una vez que se conceda la extradición, se evaluará cómo hacerla, hoy no es seguro", explicaron.