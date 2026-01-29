Donald Trump ordena la reapertura del espacio aéreo de Venezuela

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , anunció este jueves su decisión de reabrir el espacio aéreo venezolano a los vuelos comerciales , marcando un hito en la normalización de las relaciones tras el operativo militar que derrocó a Nicolás Maduro hace menos de un mes.

El mandatario confirmó que la medida se tomó tras una conversación telefónica con la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, a quien le informó que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores debe considerarse abierto para finales del día de hoy.

Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump aseguró que los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela "dentro de muy poco" y afirmó que el país se encuentra bajo un "control muy estricto" que garantiza la seguridad de los visitantes.

Esta decisión revierte la orden emitida a finales de noviembre de 2025, cuando el presidente había declarado el cierre total del espacio aéreo en medio de una escalada de tensiones con el régimen anterior.

Más allá de la conectividad aérea, Trump destacó que el proceso de tutela de Washington sobre Venezuela avanza positivamente y que grandes compañías petroleras estadounidenses ya se encuentran en territorio venezolano para inspeccionar y elegir ubicaciones de proyectos.

Según el mandatario, esta reactivación traerá "una riqueza tremenda" para ambas naciones. En este sentido, Washington ya estableció un esquema donde los beneficios del crudo, depositados inicialmente en Qatar, son transferidos al gobierno de Rodríguez bajo monitoreo mensual para garantizar que los ingresos beneficien al pueblo venezolano y estabilicen la región.

La noticia ha generado gran entusiasmo en la comunidad venezolana de Doral, Miami, donde muchos ciudadanos esperan poder regresar de visita o reasentarse en su país de origen. Por su parte, la aerolínea American Airlines, que suspendió sus operaciones en 2019, ya ha manifestado su intención de reanudar vuelos diarios tras las evaluaciones pertinentes de seguridad.

A pesar del optimismo presidencial, persisten señales de cautela. El Departamento de Estado mantiene, por ahora, el aviso de viaje en su nivel más alto ("No viajar"), advirtiendo sobre riesgos de detención injusta, secuestro y tortura.

No obstante, la administración republicana ya ha notificado al Congreso los primeros pasos para reabrir la embajada de Estados Unidos en Caracas, buscando restablecer los lazos diplomáticos que colapsaron formalmente hace seis años.