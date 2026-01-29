Tras años de censura, un canal de Venezuela transmitió a Corina Machado y recibió una amenaza de Diosdado Cabello.

La líder opositora habló desde Washington tras reunirse con Marco Rubio. El hecho de que un canal nacional emitiera sus declaraciones provocó una advertencia del ministro del Interior: "Sin estridencia mediática, su figura se diluye".

Por primera vez en años, la cadena Venevisión, uno de los canales con mayor alcance en el país, rompió el cerco mediático y transmitió declaraciones de la líder opositora María Corina Machado. El hecho no pasó inadvertido para el chavismo: el ministro del Interior, Diosdado Cabello, lanzó una contundente advertencia contra la señal privada.

El mensaje de Machado desde Washington Cerca de las 17:00 (hora local), el canal presentó un adelanto de las palabras de la Nobel de la Paz, quien se encontraba en la capital estadounidense tras un encuentro con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Marco Rubio Marco Rubio, Secretario de Estado de los Estados Unidos. "Aunque no estoy físicamente en Venezuela, mi corazón está con ustedes y muy pronto estaré de vuelta en nuestro país", expresó Machado. Durante su gira, la dirigente fue tajante sobre el futuro político: exigió una "transición real" y no una "a la rusa", aclarando que no aceptará un proceso donde "las mafias del régimen se queden en el poder".

Machado también ratificó que cuenta con el respaldo total del gobierno de Donald Trump para restituir la democracia, definiendo los días actuales como "decisivos".

La advertencia de Cabello: "Escúchame, Venevisión" La reacción del oficialismo llegó pocas horas después a través del programa Con el Mazo Dando. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV y figura clave del gobierno, leyó un editorial donde atacó la figura de Machado y, acto seguido, apuntó directamente contra el canal que le dio pantalla.