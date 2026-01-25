Venezuela liberó otros 80 presos políticos: qué pasa con los argentinos.

Lo anunció Foro Penal, la ONG dedicada al seguimiento y reclamo de liberación de presos políticos en Venezuela.

Al menos 80 presos políticos fueron excarcelados en Venezuela en la madrugada de este domingo, informó la ONG Foro Penal, que realiza el seguimiento de las liberaciones en todo el país. La cifra es preliminar y podría aumentar a medida que avancen las verificaciones, indicaron desde la organización.

“Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones”, escribió el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, en redes sociales.

Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones. — Alfredo Romero (@alfredoromero) January 25, 2026 Entre los liberados figura Kennedy Tejeda, abogado y activista de derechos humanos del propio Foro Penal, quien estaba detenido desde el 2 de agosto de 2024 en la cárcel de Tocorón, en el estado Carabobo, mientras investigaba la situación de otros detenidos.

Excarcelado nuestro querido compañero Kennedy Tejeda, abogado, defensor de derechos humanos, preso político en Tocorón desde el 2 de agosto de 2024. Ya en su casa con su familia. @ForoPenal — Alfredo Romero (@alfredoromero) January 25, 2026 La organización también señaló que este número no es definitivo y puede aumentar conforme se completen las verificaciones de las excarcelaciones en otros centros de reclusión, como Tocorón e INOF, donde se han registrado movimientos similares.

A pesar de estas liberaciones, aún continuaría un importante número de presos políticos en las cárceles venezolanas. El Foro Penal calcula 780 presos políticos encarcelados. Familias y organizaciones de derechos humanos han exigido mayor transparencia y la publicación oficial de listas completas con los nombres de todos los excarcelados, un reclamo que todavía no ha sido satisfecho por las autoridades.