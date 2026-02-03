3 de febrero de 2026 - 11:57

"Es cuestión de días": la esposa de Nahuel Gallo confía en su pronta liberación tras 14 meses de cautiverio

María Alexandra Gómez denunció que su marido continúa en situación de "desaparición forzada", pero se mostró esperanzada ante el proyecto de amnistía impulsado por Delcy Rodríguez.

El gendarme Nahuel Gallo, su esposa María Gómez y su pequeño hijo (Web)
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En medio de un clima de cambios en la política venezolana, la esposa de Naguel Gallo, María Alexandra Gómez, expresó este martes su optimismo respecto a una posible liberación inminente, tras cumplirse 14 meses desde que el oficial fuera detenido por el régimen chavista.

Nahuel Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 al cruzar la frontera terrestre desde Colombia. Desde entonces, el gendarme permanece incomunicado. “Hasta el momento, la situación de Nahuel sigue siendo la misma desde hace 422 días. Permanece en situación de desaparición forzada; no tiene asistencia consular, ni de abogados, ni el derecho de comunicarse con su familia. Es una violación de los derechos humanos y del debido proceso”, afirmó Gómez en diálogo con Radio Splendid.

Nahuel Agustín Gallo, el argentino detenido por el régimen de Maduro en Venezuela (Gentileza)
El oficial había sido acusado por la dictadura de Nicolás Maduro (actualmente detenido en Nueva York) de "espionaje" y "terrorismo", bajo el cargo de un presunto plan para atentar contra Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada tras la captura de Maduro por un comando estadounidense el pasado 3 de enero.

"He tenido comunicación directa con personas del Gobierno (argentino), sé que están trabajando, y que van a hacer todo lo posible para que esto termine pronto. Pero las decisiones las toman desde Caracas", agregó la mujer.

Luego enfatizó que "las buenas relaciones que tiene Argentina con Estados Unidos van a dar un paso satisfactorio para que sea cuestión de días su retorno".

Además, hace pocos días la presidente de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que la Asamblea Nacional debatirá un proyecto de amnistía para presos políticos y también el cierre definitivo de El Helicoide, el temido centro de detención y torturas.

Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela.
El reclamo de la Cancillería

El lunes se confirmó la liberación de otro argentino, Gustavo Gabriel Rivara, quien estaba preso en El Helicoide desde noviembre de 2024.

El canciller argentino, Pablo Quirno, ratificó la postura de la Casa Rosada: "El Gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como de todos los privados de su libertad".

