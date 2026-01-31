31 de enero de 2026 - 19:36

Amnistía en Venezuela: cautela y reclamos de libertad para los argentinos detenidos

Tras el anuncio de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, las familias del gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani exigen que la medida se traduzca en hechos concretos.

Germán Giuliani y Nahuel Gallo, argentinos detenidos en Venezuela

Germán Giuliani y Nahuel Gallo, argentinos detenidos en Venezuela

El anuncio de una amnistía general para los presos políticos en Venezuela, realizado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha despertado una mezcla de esperanza y profundo escepticismo entre los familiares de los ciudadanos argentinos detenidos en ese país.

La medida, comunicada durante la apertura del año judicial, surge semanas después de la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro tras una incursión militar estadounidense. Aunque el gobierno interino busca "reparar las heridas" del conflicto político desde 1999, las familias en Buenos Aires advierten que las promesas previas han quedado en la nada.

Este sábado, los allegados de los detenidos se concentraron en el Centro venezolano-argentino de Villa Crespo para coordinar acciones y manifestar su postura. María Alexandra Gómez, esposa del gendarme Nahuel Gallo, y Virginia Rivero, pareja del abogado Germán Giuliani, encabezaron el reclamo, exigiendo que la amnistía incluya de forma efectiva y rápida a los ciudadanos argentinos.

Más de un año de incertidumbre

El caso de Nahuel Gallo es uno de los más críticos, habiendo cumplido 419 días de desaparición forzada. Gómez relató que el contacto con su esposo sigue restringido y que las autoridades venezolanas continúan negando el ingreso de elementos básicos de higiene personal en el centro de reclusión Rodeo I.

Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela.

“Anhelo su libertad”, expresó la mujer, quien calificó el proceso de excarcelación como extremadamente lento y carente de transparencia.

Por su parte, la familia de Germán Giuliani, detenido desde mayo de 2025, alertó sobre la condición física de los reclusos. Vanessa Giuliani, hermana del abogado, denunció que los detenidos han pasado largos periodos sin alimentación adecuada.

“Nos han dicho que no nos asustemos cuando los veamos porque están muy flacos”, advirtió, señalando un grave deterioro no solo en su hermano, sino en los más de 60 extranjeros y cientos de venezolanos injustamente recluidos.

Presión diplomática al Canciller Pablo Quirno

Ante la urgencia de la situación, los familiares hicieron un llamado directo al gobierno argentino para que redoble la presión diplomática. Solicitaron específicamente al canciller Pablo Quirno que el tema sea una prioridad absoluta en la agenda bilateral para evitar que el anuncio sea solo una maniobra política.

La amnistía, que será presentada con carácter de urgencia ante la Asamblea Nacional, pretende abarcar todo el periodo de violencia política de las últimas décadas. Sin embargo, para las familias que hoy acampan a las afueras de prisiones como Yare II, Zona 7 y Boleíta, la única señal de "humanidad" válida será el regreso de sus seres queridos a casa.

