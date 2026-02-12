12 de febrero de 2026 - 19:47

Venezuela postergó la ley de amnistía y se demora la liberación de presos políticos y manifestantes

El chavismo eligió aplazar la votación para la semana siguiente, por lo que las expectativas por la excarcelación de los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani se mantienen en suspenso.

Foto:

EFE
Por Redacción Mundo

La Asamblea Nacional de Venezuela decidió postergar de manera sorpresiva el tratamiento definitivo de la ley de amnistía general para presos políticos, una iniciativa seguida de cerca por la oposición y bajo presión internacional, especialmente de Estados Unidos.

La decisión fue anunciada en el recinto por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien informó que el debate continuará recién en la próxima sesión ordinaria, prevista para la semana entrante.

La demora mantiene en suspenso la posible excarcelación de decenas de detenidos por motivos políticos y pone en suspenso las expectativas que giran en torno a la situación de los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes podrían quedar alcanzados por la norma.

“Continuaremos la discusión en la próxima sesión ordinaria, la semana próxima”, afirmó Rodríguez, hermano de la actual presidente interina Delcy Rodríguez. La definición llegó luego de un debate breve, de aproximadamente una hora, y tras una votación impulsada por la mayoría chavista.

Por qué se postergó el tratamiento de la ley

Durante la sesión, algunos legisladores oficialistas manifestaron desacuerdos con ciertos artículos del proyecto, lo que terminó derivando en la postergación. La ley ya había sido aprobada en primera instancia el jueves pasado y requiere una segunda discusión para quedar sancionada definitivamente.

Según trascendió, la principal diferencia surgió en torno a un artículo que obliga a los procesados y condenados a presentarse ante la Justicia para acceder a los beneficios de la amnistía. Ese punto generó fuertes cuestionamientos dentro y fuera del oficialismo.

La votación quedó trabada en el artículo 7 del texto, que en total cuenta con 13 artículos. Desde la oposición advirtieron que exigir que los beneficiarios “se pongan a derecho” implica volver a someter a las víctimas al mismo sistema judicial que, según denuncian, los encarceló de manera injusta.

