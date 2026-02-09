María Corina Machado denunció el secuestro de Juan Pablo Guanipa por "hombres fuertemente armados"

Según allegados y familiares, el dirigente Juan Pablo Guanipa fue interceptado por al menos diez personas armadas en vehículos no identificados. La oposición responsabiliza al Gobierno interino de Delcy Rodríguez.

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, denunció este lunes que su cercano colaborador Juan Pablo Guanipa fue secuestrado por “hombres fuertemente armados” en Caracas. La denuncia surge apenas horas después de que Guanipa recuperara su libertad, tras permanecer detenido desde mayo de 2025.

Machado manifestó en su cuenta de X que “hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en cuatro vehículos y violentamente se lo llevaron”, y exigió su liberación inmediata.

Hace pocos minutos fue secuestrado Juan Pablo Guanipa en la urbanización Los Chorros de Caracas.

Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron.

Por su parte, Ramón Guanipa, hijo del dirigente, detalló desde las redes sociales que un grupo de "aproximadamente diez personas no identificadas" interceptó y "secuestró" a su padre mientras participaba en una actividad en la noche, sin que hasta el momento se conozca su paradero ni se haya informado oficialmente sobre la detención.

El partido Primero Justicia (PJ), al que pertenece Guanipa, responsabilizó directamente al gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez —junto al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y al ministro de Interior, Diosdado Cabello— por el episodio y exigió pruebas de vida y la liberación del opositor.

Guanipa había sido excarcelado el domingo por la tarde junto a otros opositores cercanos a Machado, en el marco de un proceso de liberaciones anunciado por autoridades venezolanas. Tras recuperar la libertad, encabezó una caravana de motocicletas y vehículos para apoyar a familiares de presos políticos.