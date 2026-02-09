9 de febrero de 2026 - 19:55

María Corina Machado denunció el secuestro de Juan Pablo Guanipa por "hombres fuertemente armados"

Según allegados y familiares, el dirigente Juan Pablo Guanipa fue interceptado por al menos diez personas armadas en vehículos no identificados. La oposición responsabiliza al Gobierno interino de Delcy Rodríguez.

María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa durante una protesta en Caracas. (archivo)

María Corina Machado y Juan Pablo Guanipa durante una protesta en Caracas. (archivo)

Foto:

Getty
Por Redacción

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, denunció este lunes que su cercano colaborador Juan Pablo Guanipa fue secuestrado por “hombres fuertemente armados” en Caracas. La denuncia surge apenas horas después de que Guanipa recuperara su libertad, tras permanecer detenido desde mayo de 2025.

Leé además

Zelenski reveló que Trump busca poner fin a la guerra en Ucrania el próximo mes de junio.

Zelenski reveló que Trump busca poner fin a la guerra en Ucrania el próximo mes de junio

Por Redacción Mundo
El Super Bowl de Bad Bunny

El show latino de Bad Bunny en el Super Bowl que molestó a Trump: Ricky Martin, Lady Gaga salsera y más

Por Astrid Moreno Dione

Machado manifestó en su cuenta de X que “hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en cuatro vehículos y violentamente se lo llevaron”, y exigió su liberación inmediata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MariaCorinaYA/status/2020712379248705579&partner=&hide_thread=false

Por su parte, Ramón Guanipa, hijo del dirigente, detalló desde las redes sociales que un grupo de “aproximadamente diez personas no identificadas” interceptó y “secuestró” a su padre mientras participaba en una actividad en la noche, sin que hasta el momento se conozca su paradero ni se haya informado oficialmente sobre la detención.

Embed

El partido Primero Justicia (PJ), al que pertenece Guanipa, responsabilizó directamente al gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez —junto al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y al ministro de Interior, Diosdado Cabello— por el episodio y exigió pruebas de vida y la liberación del opositor.

Guanipa había sido excarcelado el domingo por la tarde junto a otros opositores cercanos a Machado, en el marco de un proceso de liberaciones anunciado por autoridades venezolanas. Tras recuperar la libertad, encabezó una caravana de motocicletas y vehículos para apoyar a familiares de presos políticos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanPGuanipa/status/2020890651097772059&partner=&hide_thread=false

Este episodio se suma a un contexto de tensión política en Venezuela, donde la Fiscalía y otros órganos oficiales sostienen que la detención de Guanipa se produjo por una supuesta violación de las condiciones de su libertad, buscando su traslado a un régimen de arresto domiciliario, mientras comunidades internacionales y grupos de derechos humanos observan con atención la evolución de los hechos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

María Corina Machado se reunió con el canciller Pablo Quirno.

Reunión clave en Washington: Quirno y Machado abordaron la transición política en Venezuela

Por Redacción
Robert Lloyd Schellenberg siendo juzgado en China.

China anuló la pena de muerte a un ciudadano canadiense preso por tráfico de drogas

Por Cristian Reta
En el sur de Italia, un grupo de atacantes robaron un camión blindado, desataron un tiroteo con carabineros y lograron robar el dinero. 

En Italia ocurrió un asalto digno de película: simularon un operativo policial y volaron un camión blindado

Por Redacción Mundo
Aeropuerto internacional José Martí de La Habana (Cuba) 

Alerta en el turismo: Cuba se quedó sin combustible para aviones y Rusia salió al rescate

Por Redacción Mundo