En Italia ocurrió un asalto digno de película: simularon un operativo policial y volaron un camión blindado

Los atacantes utilizaron falsos patrulleros para interceptar al vehículo, amenazaron con armas y colocaron explosivos para poder acceder al dinero.

En el sur de Italia, un grupo de atacantes robaron un camión blindado, desataron un tiroteo con carabineros y lograron robar el dinero.

Un grupo armado protagonizó un asalto digno de una película de acción. Los atacantes robaron un camión blindado en la ruta estatal 613, que conecta las ciudades de Lecce y Brindisi, en el sur de Italia. El hecho ocurrió cerca de las 8:30 durante la mañana de este lunes.

Los atacantes utilizaron vehículos camuflados como patrulleros para simular un operativo policial y obligar a detenerse al camión blindado, de la empresa de seguridad Battistolli, y a su custodia. Como parte del plan, incendiaron varios automóviles sobre la autopista para provocar un embotellamiento, lo que les permitió ejecutar su ataque.

La secuencia fue registrada por un transportista que circulaba por el carril contrario, y rápidamente el clip se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa como varios integrantes del comando descendieron armados con metralletas, abrieron fuego contra uno de los vehículos de custodia y luego colocaron explosivos para volar las puertas traseras del blindado.

Durante el robo se produjo un tiroteo con una patrulla de Carabineros, mientras decenas de automovilistas quedaban atrapados en medio del caos. En ese momento, una patrulla logró atravesar el bloqueo y se enfrentó a los delincuentes.

Lograron tomar gran cantidad de dinero del camión Los carabineros lograron detener a dos presuntos integrantes de la banda, aunque gran parte del grupo logró escapar con el botín. Según medios locales, se estima que entre seis y ocho delincuentes participaron del hecho. A pesar de la violencia del ataque, no se registraron heridos. La ruta estatal 613 permaneció cortada durante varias horas debido a los peritajes y al amplio operativo de seguridad desplegado en la zona. Hasta el momento, no se informó la cantidad de dinero que transportaba el camión ni el monto que lograron tomar los delincuentes.