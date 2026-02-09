Dos muertos en otro ataque estadounidense contra embarcación vinculada al narcotráfico

El Ejército de Estados Unidos anunció este lunes la muerte de dos personas en un ataque contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en aguas del Océano Pacífico, con lo que el saldo de víctimas relacionadas con su campaña antidrogas supera las 130 personas desde su inicio.
En su cuenta de X, el Comando Sur (SOUTHCOM) indicó: “Dos narcoterroristas murieron y uno sobrevivió”, y agregó que la Guardia Costera fue notificada para “activar el sistema de búsqueda y rescate del sobreviviente”.
El ataque fue llevado a cabo el 9 de febrero bajo la dirección del comandante del Comando Sur, general Francis L. Donovan, por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, contra una embarcación que, según inteligencia estadounidense, “transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental” y participaba en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
Este operativo forma parte de una ofensiva multimodal contra narcotráfico lanzada por el Gobierno del presidente Donald Trump, que desde septiembre pasado desplegó fuerzas militares en el Caribe y el Pacífico oriental. En ese marco, decenas de embarcaciones han sido destruidas por las fuerzas estadounidenses.
Paralelamente, este mismo lunes Estados Unidos y fuerzas armadas de Colombia realizaron un ataque a un submarino que resultó en la destrucción de 10 toneladas de cocaína y la detención de cuatro sospechosos, informó también el comando militar.
Las operaciones han suscitado debate internacional sobre su legalidad, dado que Washington no ha presentado evidencia pública concluyente de que los buques atacados estaban directamente implicados en la producción o transporte de drogas, y organizaciones de derechos humanos han cuestionado el uso de fuerza letal en aguas internacionales.
Este último ataque se produce en medio de una escalada de acciones militares en la región y pocos días después de la visita oficial del presidente Gustavo Petro de Colombia a Washington, donde abordaron temas de seguridad y cooperación bilateral.