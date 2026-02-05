El insólito debut del Comando Unificado en San Luis: 60 efectivos para secuestrar 2 gramos de cocaína. 

El nuevo organismo de seguridad realizó un megaoperativo en el barrio 1° de Mayo. El resultado de la requisa a más de 120 vehículos fue una entrega voluntaria de dosis mínimas de estupefacientes.

El Comando Unificado San Luis, la nueva estructura de seguridad diseñada para coordinar a la policía local con fuerzas federales, tuvo un insólito debut que generó sorpresa por los resultados. Con la participación de más de 60 efectivos, el saldo final del operativo fue el secuestro de apenas 2 gramos de cocaína y menos de un gramo de marihuana.

Un conductor entregó la droga de forma voluntaria El procedimiento tuvo lugar en el barrio 1° de Mayo, donde el Comando desplegó un retén de control que incluyó la requisa de 122 vehículos. A pesar del impactante despliegue logístico, el "hallazgo" de las sustancias no fue fruto de una investigación compleja, sino de una entrega voluntaria.

El involucrado es un hombre mayor de edad que fue liberado de forma inmediata por la Justicia Federal. Según indicó Diario La República, el operativo contó con la presencia del jefe del Comando Unificado San Luis, comisario mayor Leonardo Bracamonte, de la Policía Federal; a quienes se sumaron de la misma fuerza los comisarios Mariano Itzcovich y Juan Carlos Segura; el primer alférez Facundo Bica, de Gendarmería; el jefe de operaciones de la Policía aeroportuaria, Gastón Contreras, y el jefe de la Policía de San Luis, Juan Carlos Serrano.