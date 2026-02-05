5 de febrero de 2026 - 09:38

El insólito debut del Comando Unificado en San Luis: 60 efectivos para secuestrar 2 gramos de cocaína

El nuevo organismo de seguridad realizó un megaoperativo en el barrio 1° de Mayo. El resultado de la requisa a más de 120 vehículos fue una entrega voluntaria de dosis mínimas de estupefacientes.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El Comando Unificado San Luis, la nueva estructura de seguridad diseñada para coordinar a la policía local con fuerzas federales, tuvo un insólito debut que generó sorpresa por los resultados. Con la participación de más de 60 efectivos, el saldo final del operativo fue el secuestro de apenas 2 gramos de cocaína y menos de un gramo de marihuana.

Un conductor entregó la droga de forma voluntaria

El procedimiento tuvo lugar en el barrio 1° de Mayo, donde el Comando desplegó un retén de control que incluyó la requisa de 122 vehículos. A pesar del impactante despliegue logístico, el "hallazgo" de las sustancias no fue fruto de una investigación compleja, sino de una entrega voluntaria.

El involucrado es un hombre mayor de edad que fue liberado de forma inmediata por la Justicia Federal. Según indicó Diario La República, el operativo contó con la presencia del jefe del Comando Unificado San Luis, comisario mayor Leonardo Bracamonte, de la Policía Federal; a quienes se sumaron de la misma fuerza los comisarios Mariano Itzcovich y Juan Carlos Segura; el primer alférez Facundo Bica, de Gendarmería; el jefe de operaciones de la Policía aeroportuaria, Gastón Contreras, y el jefe de la Policía de San Luis, Juan Carlos Serrano.

La noticia no pasó desapercibida para los usuarios que dejaron sus desopilantes comentarios en las redes: "Duro golpe al narcotráfico", "Dos gramos, ¡qué operativo! jaja, terrible la inteligencia", "Son joda, tenemos Crónica versión San Luis", "Medallas para los 60 efectivos", fueron algunos de los comentarios.

