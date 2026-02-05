El hecho ocurrió este jueves por la mañana en el kilómetro 891. El conductor no resultó lesionado y el tránsito debió ser desviado.

Volcó un camión en Ruta 7 y hubo demoras en el tránsito a la altura de La Paz.

Un camión volcó este jueves por la mañana en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 891, en el departamento de La Paz, lo que provocó demoras momentáneas en la circulación vehicular.

El siniestro se registró alrededor de las 7.30, cuando el conductor de un camión marca Scania perdió el dominio del rodado por causas que se investigan. El vehículo volcó sobre la carpeta asfáltica y quedó atravesado en la calzada, afectando parcialmente el tránsito en la zona. La unidad transportaba una carga completa de encomiendas con contenidos variados y tenía como destino la ciudad de Mendoza.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 22ª, personal de Policía Científica y agentes de la Policía Vial, quienes realizaron las pericias correspondientes y dispusieron un ordenamiento del tránsito para evitar mayores complicaciones mientras se desarrollaban las tareas.