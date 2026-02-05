5 de febrero de 2026 - 08:36

Desesperada defensa de un comerciante en medio de un asalto, fuga y dos detenidos: uno es menor de edad

Dos personas fueron detenidas luego de intentar asaltar un comercio ubicado en Godoy Cruz, tras un rápido accionar policial alertado por un llamado al 911.

El episodio ocurrió cerca de las 20.10 en un local situado sobre calle Rivadavia al 1600. De acuerdo a la información oficial, dos sujetos ingresaron al comercio y, mediante amenazas con un arma de fuego, exigieron dinero en efectivo a la comerciante, una mujer de 30 años identificada como A.C.

Ante la situación, la víctima pidió auxilio y arrojó elementos contundentes, lo que provocó la huida de los delincuentes hacia el este por calle Rivadavia. Tras un patrullaje, efectivos policiales lograron aprehender a los sospechosos en la intersección de calles Huergo y Cipolletti.

Los detenidos fueron identificados como P.N.V., de 30 años, y un adolescente de 17. En el procedimiento se secuestró una réplica de arma de fuego. Intervino la ayudante fiscal de la Oficina Fiscal 27, quien dispuso el traslado del mayor a sede de ES.TRA.DA, del menor a la Comisaría 7° y el secuestro del arma.

