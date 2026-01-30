Tras un llamado al 911, personal policial intervino en un puente de Godoy Cruz, donde tres hombres inicialmente se negaban a abandonar el lugar por su propia seguridad.

Operativo de rescate en Godoy Cruz: tres personas en situación de calle fueron retiradas de un zanjón

Un despliegue de emergencia se llevó a cabo en la tarde de hoy en Godoy Cruz en medio de las intensas tormentas, donde tres personas en situación de calle fueron retiradas de la zona del Dique Frías, ubicada en la intersección de las calles Santiago del Estero y Juncal.

El hecho se originó alrededor de las 17:00 horas, cuando ingresó una alerta a la línea de Emergencias informando sobre la presencia de personas que se encontraban debajo del puente del zanjón.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de tres hombres de 32, 31 y 46 años, todos ellos en situación de calle. Según detallan las fuentes, los individuos manifestaron una resistencia inicial a retirarse del sitio, lo que requirió una intervención especializada por parte de los uniformados.

Ante la negativa de los sujetos, el personal policial comenzó un proceso de mediación con el fin de garantizar su integridad física. Finalmente, tras las labores de diálogo, se logró que los tres hombres accedieran a retirarse del lugar de forma segura, concluyendo así el operativo de salvataje sin mayores complicaciones.

Rescataron a tres niños en el Dique Maure Luego de la fuerte tormenta que azotó a la provincia de Mendoza este viernes por la tarde, se registró un grave accidente en el departamento de Godoy Cruz, donde tres niños cayeron al Dique Maure.