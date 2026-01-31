Una máquina encendida provocó un incendio en un aserradero de Godoy Cruz

Personal del Cuartel Central y Bomberos de Godoy Cruz intervinieron en un galpón de acopio. No se registraron heridos.

Bomberos controlaron un incendio en un aserradero de Godoy Cruz

Un voraz incendio se registró a las 09:00 hs de este sábado en un local comercial dedicado a la carpintería de madera y aluminio, ubicado en la calle Joaquín V. González al 1000 de Godoy Cruz.

El alerta se dio tras varios llamados de vecinos a la línea de emergencias 911, quienes manifestaron su preocupación ante la presencia de llamas y una densa columna de humo negro que emanaba del taller. Al arribar el personal policial, se entrevistó a un familiar del propietario.

Según los testimonios, el siniestro se habría originado debido a que una de las máquinas del taller había quedado encendida por error durante la noche, provocando un cortocircuito o recalentamiento.

En el lugar trabajó de manera coordinada el personal del Cuartel Central de Bomberos y Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz.