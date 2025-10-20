Martín Fierro de la Danza: una escuela de Vendimia es la gran candidata a ganar este original premio

Este año se entregarán por primera vez los Martín Fierro de la Danza y la compañía mendocina Chakaymanta es candidata en una de las categorías.

Así como con la radio, la televisión y, recientemente, los medios digitales, la danza argentina también tendrá sus propios premios Martín Fierro. Incluso, al igual que en los premios ya tradicionales e históricos, será APTRA la organizadora de la gala, que tendrá en 2025 su primera edición. Y una compañía mendocina asoma como una de las grandes candidatas a alzarse con una de las estatuillas.

"Grupo Mix en Folclore" es la categoría en que la Escuela de Vendimia Chakaymanta, nacida en el barrio La Favorita (Ciudad de Mendoza), tendrá representación entre los finalistas del Martín Fierro Nacional de la Danza. La premiación, en tanto, será el próximo domingo 7 de diciembre, en el espacio GodenCenter Eventos (Buenos Aires), y será televisado para todo el país.

Chakaymanta ha ganado su protagonismo en Mendoza durante los últimos años al posicionarse como una compañía formadora de artistas en danzas folclóricas. Esto mismo le ha valido su identificación y denominación de "Escuela de Vendimia", ya que por sus tablas han pasado -y dado sus primeros pasos- muchos de los artistas que luego brillan y se consagran en la fiesta máxima de los mendocinos.

"Nos llena de alegría contar con su participación en este hermoso proyecto, aportando experiencia, conocimiento y dedicación, que fueron fundamentales para garantizar la imparcialidad y excelencia en el proceso de selección. Su compromiso con el arte y el espectáculo nos inspira a seguir creciendo. Gracias por ser parte de esta fiesta de la danza que recién comienza", reflexionaron las CEO y productoras del Martín Fierro Nacional de la Danza, Karina Armendáriz y Mahyra Saad al momento de destacar y expresar su alegría por la participación de los talentos mendocinos en esta flamante premiación.

Con más de 50 años de trayectoria en la formación de artistas y bailarines folclóricos, Chakaymanta ya ha hecho historia desde Mendoza. El año pasado, el malambista Marcos Vázquez se convirtió en campeón nacional de malambo en el Festival Nacional de esta disciplina.