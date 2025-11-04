El Festival de Laborde ya tiene su delegación mendocina: quiénes fueron elegidos en el teatro Independencia

El espíritu del malambo volvió a encenderse en el Teatro Independencia con una nueva edición del Pre-Laborde sede Mendoza . El tradicional certamen, que selecciona a los artistas que representarán a la provincia en el prestigioso Festival Nacional del Malambo, reunió a bailarines, músicos y artesanos en una jornada donde la identidad cuyana se expresó con fuerza y emoción.

Durante la tarde del domingo, la sala se convirtió en el punto de encuentro para las distintas expresiones del folclore argentino. Allí se definieron los nombres que integrarán la delegación provincial que viajará a Laborde, Córdoba , para participar en la 58ª edición del festival, que se realizará del 11 al 17 de enero.

El Festival Nacional del Malambo es una de las celebraciones más emblemáticas del país. Desde hace más de medio siglo, convoca a artistas de todas las provincias que comparten un mismo propósito: mantener viva la llama de nuestras tradiciones.

La delegación mendocina quedó conformada por un grupo diverso de artistas que representan distintas categorías del certamen. En el rubro Malambo Mayor, el aspirante a Campeón Nacional será Federico Sosa, mientras que en el Malambo Juvenil especial competirá Bautista Berrios Arce.

En las categorías juveniles e infantiles fueron seleccionados Alejo Battisti, Ángelo Méndez y Adriel Jesús Ojeda, respectivamente. El Malambo Veterano estará representado por Darío Domínguez, y en la modalidad Malambo de contrapunto a mejor mudanza competirá Darío Rodríguez.

image

La fuerza grupal del malambo también tendrá presencia mendocina: el Cuarteto combinado de malambo estará integrado por Rodrigo Yanzón, Ezequiel Mir, Rodrigo Espinosa y Facundo Mir. En tanto, el Ballet Raza Cuyana fue seleccionado como Conjunto de danza, y la Pareja de Danza que representará a la provincia será la de Andrea Morales y Xavier Bravo, quienes conquistaron al jurado con una puesta cargada de técnica y sentimiento.

El componente musical del Pre-Laborde también dejó grandes momentos. En la categoría Solista de Canto se impuso Jorge Ezequiel González, mientras que el Dúo de Canto estará conformado por Facundo Carmona y Julieta Monasterio, quien además fue elegida como Paisana Nacional, una distinción que destaca no solo la presencia escénica, sino también el conocimiento y el compromiso con las tradiciones argentinas.

El Solista Instrumental será Gastón Abdala, y en la categoría Conjunto de Canto o Instrumental los seleccionados fueron Jesús Luffi, David Nahim, Leandro Villarruel y Gonzalo Martínez, quienes demostraron un sólido ensamble musical que representa la nueva generación del folclore mendocino. El arte popular también tuvo su espacio con la artesana Cristina Nieto, quien será la encargada de mostrar en Laborde la riqueza de los oficios tradicionales. En tanto, el Recitador Gauchesco elegido fue Ricardo Villegas, cuya interpretación emocionó al público con la fuerza de la palabra criolla.