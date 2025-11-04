La nueva temporada de un atrapante drama médico en Netflix llegó con una estrella de la música

La trama, aunque ficticia, refleja realidades del sistema de salud universal. Además, ingresaron nuevas estrellas a la producción.

Netflix sumó a su catálogo la nueva temporada de una de sus ficciones españolas más comentadas, ideal para quienes disfrutan de las historias ambientadas en hospitales, con conflictos reales y un ritmo cargado de adrenalina. La plataforma apuesta nuevamente a un relato donde las decisiones médicas tienen un alto costo personal y social.

"Respira" estrena su segunda temporada. "Respira" estrena su segunda temporada. gentileza Se trata de “Respira”, que estrenó su segunda entrega con ocho nuevos episodios disponibles. La producción vuelve a posicionarse entre lo más visto del servicio tras el éxito de su primera parte, que dejó al público esperando respuestas.

De qué trata la nueva temporada de "Respira" Embed - Respira: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix España La historia tiene lugar en el Hospital Público Joaquín Sorolla, en Valencia, donde el colapso del sistema sanitario se vuelve el eje central de la narrativa. Lo que parece un drama médico tradicional pronto se convierte en un retrato crudo del deterioro de la salud pública, los recortes presupuestarios y las tensiones que atraviesan a médicos, residentes y pacientes.

En estos episodios, una huelga sanitaria marca el pulso del conflicto. El equilibrio se rompe cuando Patricia Segura —interpretada por Najwa Nimri—, presidenta de la Generalitat Valenciana, defensora de la sanidad privada y figura política controversial, debe internarse de urgencia tras ser diagnosticada con una enfermedad grave. Su llegada desata una tormenta ética, mediática y personal para todo el hospital.

Reparto: la nueva estrella de la música que se suma Al elenco principal, integrado por Najwa Nimri, Blanca Suárez, Aitana Sánchez-Gijón, Manu Ríos, Borja Luna y Alfonso Bassave se les sumaron tres figuras reconocidas a nivel mundial.