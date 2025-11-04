La nueva temporada de un atrapante drama médico en Netflix llegó con una estrella de la música

Se trata de “Respira”, que estrenó su segunda entrega con ocho nuevos episodios disponibles. La producción vuelve a posicionarse entre lo más visto del servicio tras el éxito de su primera parte, que dejó al público esperando respuestas.
Embed - Respira: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix España
La historia tiene lugar en el Hospital Público Joaquín Sorolla, en Valencia, donde el colapso del sistema sanitario se vuelve el eje central de la narrativa. Lo que parece un drama médico tradicional pronto se convierte en un retrato crudo del deterioro de la salud pública, los recortes presupuestarios y las tensiones que atraviesan a médicos, residentes y pacientes.
En estos episodios, una huelga sanitaria marca el pulso del conflicto. El equilibrio se rompe cuando Patricia Segura —interpretada por Najwa Nimri—, presidenta de la Generalitat Valenciana, defensora de la sanidad privada y figura política controversial, debe internarse de urgencia tras ser diagnosticada con una enfermedad grave. Su llegada desata una tormenta ética, mediática y personal para todo el hospital.
Reparto: la nueva estrella de la música que se suma
Al elenco principal, integrado por Najwa Nimri, Blanca Suárez, Aitana Sánchez-Gijón, Manu Ríos, Borja Luna y Alfonso Bassave se les sumaron tres figuras reconocidas a nivel mundial.
Pablo Alborán, que hace al doctor Balanzategui, nuevo cirujano plástico que será clave en muchas de las tramas médicas de esta temporada; Gustavo Salmerón, da vida a Nicolás, un médico experimentado que llega al Hospital para aportar nuevas perspectivas profesionales; y Rachel Lascar, esta última interpreta a Sophie, una reconocida oncóloga que llega para transformar la dinámica interna del hospital.