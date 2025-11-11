El nieto de 10 años de Moria Casán "está de novio" con la hija de una famosa

Moria Casán volvió a ser noticia al revelar en vivo un inesperado y tierno romance familiar . Durante su debut en “La mañana con Moria”, el nuevo ciclo que conduce por Eltrece, la diva contó que su nieto Dante , de 10 años, “está de novio” con la hija de una reconocida actriz.

Así fue el debut televisivo de Moria Casán por la pantalla de Eltrece: "Soy gánica, soy sana, soy feliz"

La confesión sorprendió tanto a los presentes en el estudio como a los televidentes, que no esperaban semejante primicia en el primer programa de la One, que con su característico humor, presentó la información como si se tratara de un enigmático del espectáculo .

“ Las iniciales son G y D ”, lanzó entre risas, generando expectativa entre los panelistas y el público. Inmediatamente, aclaró que el vínculo era reciente y que se trataba de algo especial.

“A ver, es una cosa muy reciente y es brava de asimilar porque son secretos. Es intrafamiliar, por lo tanto, es brava de asimilar. No son parientes entre ellos, pero hay parientes en la periferia. Sí, hay parientes en la periferia...”, explicó, alimentando aún más la intriga.

Embed - ¡QUÉ BOMBA TIRÓ MORIA! SU NIETO DANTE ESTÁ DE NOVIO CON LA HIJA DE MARÍA FERNANDA CALLEJÓN

Minutos después, l a conductora reveló que María Fernanda Callejón , una de las integrantes del programa, era parte de la historia. “Tiene que ver con la señora Callejón, la señora Casán, y las dos personas que estarían involucradas cumpliendo un mes de noviazgo, pero con una pasión de aquellas. Es algo diferente, puro, hermoso, pasional ”, señaló con tono de orgullo y ternura.

Finalmente, sin más rodeos, confirmó los nombres de los pequeños protagonistas de esta historia: “Están cumpliendo un mes de noviazgo Dante y Giovanna, mi nieto y la hija de Callejón”. En el estudio, la reacción fue inmediata. Entre risas y gestos de sorpresa, la propia Callejón respondió con humor: “Somos familia, Mo”.

Dante y Giovanna

La actriz también compartió algunos detalles sobre el vínculo entre los niños y explicó cómo surgió esta amistad que, según contaron, se transformó en un inocente romance. “Se conocieron hace un tiempo y se llevan muy bien. Son chicos muy compañeros y se adoran”, expresó fuera del aire, dejando en claro que se trata de un cariño infantil.

Fiel a su estilo, Moria celebró la noticia con alegría y emoción, destacando la ternura del vínculo. “Es algo hermoso, puro, de otra época”, comentó entre sonrisas, dejando ver su orgullo de abuela.