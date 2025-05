Este jueves estrena "Lilo & Stitch", que promete ser "la mejor" remake de Disney

Cómo es "Die, My Love": la película ovacionada en Cannes y basada en una novela argentina que Scorsese amó

Desde su anuncio, esta nueva versión generó una mezcla de expectativa y escepticismo. ¿Puede una historia tan particular —una niña hawaiana solitaria, una hermana mayor con dificultades para criarla y un alienígena azul— traducirse fielmente al lenguaje visual de la acción real sin perder su esencia?

Los elogios no se hicieron esperar desde los primeros visionados. Wendy Lee Szany, crítica especializada, escribió en X (antes Twitter): "Lilo & Stitch es la mejor adaptación live-action de Disney hasta la fecha. Ver a Stitch en su forma live-action en la gran pantalla trae una enorme ola de nostalgia. Montones de risas y momentos conmovedores. La película sigue ritmos similares al original, además de añadir nuevos sabores".

En redes sociales, las reacciones acompañaron con entusiasmo. Algunos la definieron como “PURA MAGIA DE DISNEY” y la calificaron como “LA MAYOR SORPRESA del año y fácilmente el MEJOR remake live-action de Disney hasta ahora”. La película logra equilibrar el humor con la emotividad y mantiene el espíritu del clásico animado, según las opiniones más favorables.

Parte del encanto reside en su elenco. La debutante Maia Kealoha interpreta a Lilo con carisma natural, mientras que Sydney Elizebeth Agudong da vida a una Nani más compleja y empática. Zach Galifianakis como el excéntrico Dr. Jumba Jookiba y Billy Magnussen como el nervioso Agente Pleakley aportan el toque de comedia, mientras que Courtney B. Vance encarna al severo pero justo Cobra Bubbles. Una sorpresa destacada es la participación de Tia Carrere —quien dio voz a Nani en la versión animada— en el papel de una trabajadora social.

Por su parte, Chris Sanders, codirector y coguionista de la película original, regresa como la inconfundible voz de Stitch, aportando un vínculo nostálgico directo con la obra de 2002.

The Guardian la sepultó

Pero no todo ha sido celebración. Una reseña particularmente dura publicada en The Guardian ofrece una visión diametralmente opuesta. El medio británico calificó a esta "Lilo & Stitch" como “espantosa” y arremetió contra la dirección de Dean Fleischer Camp, a quien acusa de no brindar “ningún tipo de apoyo técnico visible ni a los pobres humanos ni a los personajes de efectos especiales en su tarea imposible”.

Otra observación relevante es la duración extendida de la película. Mientras que la original apenas superaba la hora y veinte minutos, esta nueva versión agrega más de 20 minutos adicionales, algo que, según esta crítica, “apenas parece entender la personalidad inicialmente malévola de Stitch”, ahora simplificado como “el fiestero sin entrenar que pretende ser”.

Un clásico que dejó legado en Disney

Para entender las pasiones que despierta esta adaptación, es esencial entender que "Lilo & Stitch", estrenada en 2002, fue una propuesta inusuamlente emotiva dentro de Disney. En lugar de basarse en cuentos clásicos o mitologías europeas, la historia transcurría en Hawái, con una protagonista no convencional: una niña socialmente aislada, que se refugia en Elvis Presley y la fotografía para soportar la pérdida de sus padres.

La película, codirigida por Chris Sanders y Dean DeBlois, recaudó 273 millones de dólares a nivel mundial, con un presupuesto de (solo) 80 millones. Fue nominada al Oscar como mejor película animada, pero perdió frente a "El viaje de Chihiro", la obra maestra de Hayao Miyazaki.

El éxito derivó en secuelas, una serie animada y múltiples videojuegos. Pero, sobre todo, cimentó a Stitch como uno de los personajes más adorables y comercializables del universo Disney. Su combinación de rebeldía y ternura lo convirtió en un ícono generacional.

La nueva versión live-action de Lilo & Stitch se enfrenta al mismo dilema que cualquier remake: el equilibrio entre honrar el original y justificar su existencia como algo nuevo. Al parecer, logra ese balance para algunos espectadores, pero fracasa estrepitosamente para otros.

Sin embargo, viene con un gran punto a favor: a diferencia de otras remakes, como "La Sirenita", "Aladdín" y la recientemente estrenada, y muy mal recibida, "Blanca Nieves" (así, separado), a esta película no la han acusado de "woke". Al parecer, no se registran modificaciones forzadas y, por el contrario, quiere respetar la película original.

Y en Argentina, ha tenido un capítulo muy especial.

Bandana, reunidas de nuevo

Bandana se volvió a juntar y fue la gran sorpresa del preestreno de la película en Argentina, el pasado martes en el shopping Buenos Aires DOT. Las cantantes que asistieron fueron Lourdes Fernández, Lissa Vera, Virginia Da Cunha y Valeria Gastaldi, y brindaron un gran show lleno de nostalgia. Ivonne Guzmán, que siguió su camino en la exitosa banda La Delio Valdez, pegó el faltazo.

El grupo cantó “Muero de amor por ti”, la versión en español de “Can’t Help Falling In Love With You” de Elvis Presley, una canción que grabaron en el 2002 para la película original de Latinoamérica. Ese año, la banda, recién formada en Popstars, estaba en la cumbre de su popularidad entre las adolescentes, y aprovechando ese impulso, Disney las eligió para cantar el tema final de la película. Una decisión que ayudó a que el público nacional empatizara todavía más con el filme.