Cuando tenía 18 años: Florencia Peña publicó una sesión de fotos que revolucionó las redes sociales

Incluso Fer Dente, Laurita Fernández y Julieta Nair Calvo, entre otras figuras, interactuaron con la publicación. Peña no respondió directamente a las comparaciones , pero su vínculo con Juan —el menor de sus tres hijos— parece dejar claro que no le molestarían.

La exposición de su hijo

En una entrevista reciente en el streaming Bondi Live, a cargo de Ángel de Brito, Flor se refirió a la exposición pública de Juan y a las reacciones que generó la diferencia de edad con su nuevo novio. Sin eludir las tensiones, Peña reconoció el proceso de comprensión que debió atravesar: “Me costó. Nosotros somos una generación bisagra porque tuvimos una educación muy ortodoxa o no tan libre. Poder ser honesta y decir ‘yo esto lo recontra banco’ no significa que no me costara entenderlo. Eso me lo guardo para mi terapia”.