Florencia Peña rompió en llanto tras ser mencionada en la denuncia de Canosa por trata: "Es una aberración"

"Es grave. Me parece una aberración", expresó Peña al ser interceptada por periodistas de América. La actriz, visiblemente afectada, sostuvo que este tipo de acusación excede los límites del escrutinio público. "Yo soy honesta y cuando se meten con cosas que no son, me dañan a mí. Yo tengo tres pibes, dos escolarizados y creo que hay un límite", afirmó.

“¿Qué me está pasando?”, se preguntó Peña, al contar que compartió su angustia con colegas como Lizy, Vernaci y Betular. "Yo vi todos los portales con un título como que yo estoy metida en una red de trata. Es un delirio que me excede", sostuvo.

La actriz explicó además que ya está en contacto con su abogado, Fernando Burlando, quien negocia que su nombre figura en la denuncia. "Estuve ensayando todo el día, llegué a casa y vi un video de este hombre hablando con Florencia de la V y diciendo 'Florencia Peña recluta menores en tal dirección'. Pero, pará, ¿qué? ¿Nadie le pregunta cuáles son las pruebas?", cuestionó Peña, visiblemente indignada.

Burlando, por su parte, fue categórico: "El daño que se provoca es muy grande. No tenemos una legislación que realmente protege a las verdaderas víctimas inocentes de una acusación así", declaró en diálogo con LAM.

La situación también motivó a otras figuras del medio a salir al cruce. La conductora Mariana Fabbiani dedicó un duro editorial en su programa en América , donde apuntó tanto contra Canosa como contra Adrián Suar, por permitirle espacio en Canal 13. “La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer.

La periodista respondió rápidamente en redes sociales, y afirmó que el esposo de Fabbiani, Mariano Chihade, le había ofrecido ser figura de su productora, Bondi, y competir directamente en el mismo horario que su mujer.

Mientras crece la tensión en el mundo del espectáculo, Peña dejó en claro que no piensa quedarse de brazos cruzados: “Esto solo me lo puedo tomar como la aberración que es. Es grave. No tengo encuentro con nadie, pero esto no lo voy a dejar pasar”, concluyó.