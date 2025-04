Viviana Canosa negó haber involucrado a Lizy Tagliani con el abuso de menores.

En compañía de su abogado, Juan Manuel Dragani, la conductora dialogó con Franco Mercuriali y sorprendió al asegurar que nunca mencionaron a Lizy Tagliani en el tema de abuso de menores. “Son como varias cosas que se fueron mezclando todas. Por un lado, yo cuento que la escucho a Marcela Tauro contar el episodio que todos conocen, como mujer me identifico, me duele, me da pena", comenzó.