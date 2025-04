El descargo de Lizy Tagliani contra Viviana Canosa: "Nunca en mi vida toqué a un menor de edad"

"Esto que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad. Jamás en mi vida ocurrió eso. No voy a parar hasta que se sepa la verdad. Tengo la frente bien alta . Van a tener que demostrar los delitos que me acusan uno por uno. Esto se va a aclarar. Voy a llegar hasta donde tenga que llegar", dijo Tagliani.

"Jamás estuve en una red de pedofilia" , reiteró indignada. "Me mencionaron en causas que nada que ver. Lo voy a resolver en la Justicia hasta la instancia que tenga que llegar. La última. Y si es necesario, voy a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a sentar precedente. La gente no se puede levantar un día y hacerle cagar la vida a otra. Tengo un pendejo de 4 años que lo saqué de un hogar", declaró.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/forofms/status/1912094772715556881&partner=&hide_thread=false El descargo de Lizy Tagliani en su programa de radio: "Nunca en mi vida toqué a un menor"

pic.twitter.com/b5VDgokMW2 — foromedios (@forofms) April 15, 2025

Si bien evitó profundizar en los motivos del conflicto personal con Canosa, Lizy dejó en claro que no permitirá que se ponga en duda su integridad.

Por estos días, Telefe analiza que Lizy dé un paso al costado y abandone "La Peña de Morfi", el ciclo de los domingos, hasta que se aclare el escandaloso caso. Ya pasó antes con Jey Mammón y Jésica Cirio.

Qué dijo Viviana Canosa sobre Lizy Tagliani

En los últimos días, Viviana Canosa apuntó directo a Lizy Tagliani, con quien en el pasado supo tener una amistad y vínculo personal por trabajo. "Viví cosas tremendas. Me generaba ternura, empatía. Usaba mi auto, entraba a mi casa, me afanaba", expresó la conductora de "Viviana en vivo" (El Trece).

También, Canosa hizo una fuerte afirmación sobre su exestilista, a quien vinculó con Marcelo Corazza, el ganador de Gran Hermano que es investigado por presunta corrupción de menores. "Marcelo Corazza puede ser condenado a 15 años de prisión, pero está en su casa, esperando el juicio. ¿Por qué? ¿Quién es su padrino? ¿Tendrán miedo que la mier... suba y manche a gente muy poderosa?", dijo este lunes.

"Todos saben que Lizy Tagliani conoce mucho a Marcelo Corazza. Dicen que la conductora tendría mucho caga... que el 27 de agosto, cuando comience el juicio oral, aparezca su nombre en la lista de Corazza", añadió Canosa.

Lizy Tagliani Lizy Tagliani se despediría de "La peña de morfi". Captura de vido

"¿Qué tendrá que ver la mano derecha de un conductor de ese canal (Telefe) con esta especie de trata de personas, tráfico de menores y prostitución?", lanzó.

“El miércoles 16 de abril voy a estar en (los tribunales) Comodoro Py, para que vean que no me ando con chiquitas”, aseguró la conductora, quien afirma tener importantes pruebas sobre los presuntos abusos a menores.

“A mí hay temas que me irritan profundamente y, por supuesto, lo que más me irritan, además de la deslealtad y la ingratitud, son los temas de los menores. Yo no voy a decir nada que después no pueda sostener en la Justicia”, sentenció Canosa.