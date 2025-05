Cómo es "Die, My Love": la película ovacionada en Cannes y basada en una novela argentina que Scorsese amó

El talento argentino otra vez está en boca (y ojos) del mundo por la escritora Ariana Harwicz y su novela "Matate, amor" (2012) , base para la transposición cinematográfica de "Die, My Love", dirigida por la escocesa Lynne Ramsay ("You Were Never Really Here", 2017) y protagonizada por las estrellas Jennifer Lawrence y Robert Pattinson.

Si bien hablar de un "aplausómetro" puede ser algo superficial (¿alguien realmente cuenta los minutos y acaso no celebraron de igual modo a la pésima "Emilia Pérez"?), el cálido recibimiento se reflejó en las críticas especializadas: el promedio de "Die, My Love" en Rotten Tomatoes es de 87% con reviews favorables de portales como Financial Times, IndieWire, el del fallecido Roger Ebert, Deadline, The Hollywood Reporter y Vanity Fair, entre otros.

La historia se mete en las tinieblas de la familia moderna y se atreve a plantar allí, en medio de los estereotipos esbozados por el lugar común y el buen gusto, una propuesta explosiva, honesta y shockeante desde lo visual.

"Matate, amor", una obra argentina descubierta por Scorsese

El libro de Ariana Harwicz salió publicado originalmente en 2012, pero tuvo varias reediciones y traducciones. Antes del cine, "Matate, amor" fue adaptada al teatro con protagónico de Érica Rivas.

Cuenta la leyenda que, al leer la versión en inglés de "Matate, amor" de las traductoras Sarah Moses y Carolina Orloff (subsidiada por el Programa Sur de apoyo a las traducciones de Cancillería), el cineasta Martin Scorsese decidió comprar los derechos para llevarla a la pantalla grande y producirla.

Su autora argentina vive en Francia desde 2007 y hace unos días se trasladó a Cannes para el estreno de la adaptación con Lawrence y Pattinson, bajo dirección de Ramsay, experta en relatos turbios y de profundidad humana.

Robert Pattinson y Jennifer Lawrence en Cannes 2025. Protagonizan "Die, My Love". Robert Pattinson y Jennifer Lawrence en Cannes 2025. Protagonizan "Die, My Love". EFE

Harwicz pudo ver en pantalla grande lo que salió de su cabeza y, como si fuera poco, compartir el sabor del éxito con los protagonistas durante la fiesta posterior y la conferencia de prensa.

“La película es recontra cercana a la novela, por no decir idéntica. Por supuesto, si digo idéntica me van a discutir porque nunca es idéntico: está la mirada de la directora, y es cine, otro lenguaje. Pero todo está igual, salvo por el humor. La novela tiene más humor, y de eso se encarga Érica Rivas en la adaptación teatral. También cambia el hecho que ella no es una extranjera. El resto de las escenas, los personajes, los diálogos, son muy cercanos al texto", declaró la argentina a TN.

"Es una película de Lynne Ramsey, que no da concesiones, que tiene elipsis, que no tiene un montaje convencional. Me imaginé que iba a ir por otros lados, tomando la base de la historia, y, sin embargo, es recontra fiel. Después hablé con todo el equipo técnico, y todos me hablaban del libro”, destacó Harwicz, quien no perdió la oportunidad de compartir momentos con dos megaestrellas como Lawrence y Pattinson en la alfombra roja de Cannes.

Jennifer Lawrence en "Die, My Love" (2025) Jennifer Lawrence en "Die, My Love" (2025) Gentileza

Cuándo se estrena "Die, My Love" en los cines

Aún no hay fecha de estreno confirmada en los cines, pero sí se sabe que MUBI adquirió los derechos de distribución de "Die, My Love" en Estados Unidos, América Latina, el Reino Unido y más países.

La plataforma de streaming, que hará primero un estreno en pantalla grande y luego subirá la película a su servicio, pagó USD 24 millones, su mayor compra a la fecha. Hay mucha fe.