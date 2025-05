Cannes: DiCaprio le dio la Palma de Oro honorífica a De Niro y reveló cómo torció su destino

"Y con 15 o 16 años , hice lo único que se me ocurrió para destacar: le grité a todo pulmón . La sala estalló en carcajadas", sumó.

Posteriormente, cuando el productor le preguntó a De Niro quién sería el elegido para el papel, no lo pensó dos veces: "El segundo niño desde el final", rememoró DiCaprio. "Por suerte, ese segundo niño era yo. Y ese momento cambió mi vida para siempre; dio inicio a mi carrera en el mundo del cine".

En Cannes, Leonardo DiCaprio introdujo la Palma de Oro honorífica a Robert De Niro En Cannes, Leonardo DiCaprio introdujo la Palma de Oro honorífica a Robert De Niro EFE

"El legado de De Niro no es sólo los papeles que interpretó, también cómo trató los personajes como una transformación. Todos lo admiramos. No ha sido otro gran actor, ha sido EL ACTOR. Bob no dice muchas cosas, pero cuando habla le escuchamos, ya sea sobre la familia o los amigos, de su compromiso con la democracia o su apoyo al cine. Está ahí, presente", resaltó el actor de 50 años.

"De vez en cuando, incluso los gigantes más reservados merecen su momento, un momento de reconocimiento, no sólo por su trabajo, sino por la influencia silenciosa y duradera que han tenido en tantas vidas", manifestó DiCaprio antes de darle la Palma de Oro. Una escena "padre e hijo" que quedará en el recuerdo para siempre.

Leonardo DiCaprio y Robert De Niro en "Vida de este chico" (1993) Leonardo DiCaprio y Robert De Niro en "Vida de este chico" (1993) Archivo

Además, en un guiño a "Taxi Driver" (1977), DiCaprio expresó que De Niro "enseñó a toda una generación cómo mirarse en un espejo y cómo hablar. No me digan que no lo hicieron".

Otra figura del cine estadounidense que acompañó en Cannes a De Niro fue el director Quentin Tarantino, dando lugar a una serie de fotos que se viralizaron en las redes sociales. Vale recordar que el cineasta trabajó con De Niro en "Jackie Brown" (1997) y con DiCaprio en "Había una vez en Hollywood" (2019).

Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino y Robert De Niro en Cannes 2025 Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino y Robert De Niro en Cannes 2025 Web

De Niro contra Trump: qué le dijo esta vez

Después del homenaje a su trayectoria, De Niro desvió su discurso hacia Trump, presidente sobre quien ya expresó varias críticas duras.

"El arte es la verdad. El arte abraza la diversidad. Y por eso el arte es una amenaza para los autócratas y los fascistas del mundo", dijo De Niro, en referencia al arancel que el republicano quiere aplicar a películas producidas fuera de Estados Unidos.

"El filisteo presidente de Estados Unidos se hizo nombrar jefe de una de las principales instituciones culturales de Estados Unidos. Recortó la financiación y el apoyo a las artes, las humanidades y la educación. Y ahora anunció un arancel del 100% sobre las películas realizadas fuera de Estados Unidos. No se puede poner precio a la conectividad", definió el actor de "Toro salvaje" (1980).