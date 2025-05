Estrenos de cine: la saga "Destino Final" vuelve después de 14 años a la pantalla grande

En un giro inesperado que ha sorprendido tanto a críticos como a fanáticos, " Destino Final " está de vuelta. Y no es menor: la saga, que hizo las delicias del gore allá a principios de este siglo, sobrevivió al paso de los años quedando en la memoria como una de las franquicias más recordadas de todos los tiempos.

Es que lejos de ser una repetición de fórmulas, "Lazos de sangre" quiere destacarse por introducir una nueva dimensión emocional en su estructura: el drama familiar. Esta innovación narrativa, concebida por Jon Watts ("Spider-Man: No Way Home"), le permitió al equipo de guionistas ambientar la clásica premonición inicial en el pasado, con lo cual el relato adquiere una estructura menos lineal y más ambiciosa. “De inmediato te das cuenta de que esto está estructurado de manera diferente a las películas que has visto antes”, apuntó Lipovsky a Europa Press.