Por una pelea con el jurado, MasterChef Celebrity suma otra renuncia inesperada

El reality suma una tercera renuncia a semanas del inicio del certamen. Se trata de una concursante que perfilaba para ganadora por su habilidad en la cocina.

El fuerte cruce con un jurado que generó la tercera renuncia en MasterChef Celebrity.

La tensión vuelve a instalarse en la cocina más famosa del país: a tres semanas del estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, una nueva baja sacude la competencia y preocupa a la producción del reality: ya son tres los participantes que dejan la competencia. Esta vez la culpa sería de un jurado.

Eugenia Tobal confirmó su salida del programa conducido por Wanda Nara, según reveló Ángel de Brito en LAM. Era considerada una fuerte candidata dentro del certamen, por lo que la noticia sorprendió al público.

Eugenia Tobal se suma a la ola de renuncias de MasterChef Celebrity. Eugenia Tobal se suma a la ola de renuncias de MasterChef Celebrity. gentileza ¿Qué pasó en MasterChef Celebrity? De Brito explicó que la renuncia de Tobal no habría sido únicamente por “motivos personales”. El detonante fue un fuerte roce con Germán Martitegui durante la presentación de un plato con un sentido muy emocional: un brownie dedicado a su mamá.

“Ella hizo un brownie en el capítulo del llanto y la emoción dedicado a los parientes, y tenía que ver con su mamá, por lo que el comentario de Martitegui no gustó porque le removió cosas”, contó De Brito.

Germán Martitegui el jurado con el que Eugenia Tobal tuvo una fuerte discusión. Germán Martitegui el jurado con el que Eugenia Tobal tuvo una fuerte discusión. gentileza El comentario del jurado, según trascendió, la afectó profundamente y no habría sido emitido al aire.