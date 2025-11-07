Por una pelea con el jurado, MasterChef Celebrity suma otra renuncia inesperada

La tensión vuelve a instalarse en la cocina más famosa del país: a tres semanas del estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, una nueva baja sacude la competencia y preocupa a la producción del reality: ya son tres los participantes que dejan la competencia. Esta vez la culpa sería de un jurado.
Eugenia Tobal confirmó su salida del programa conducido por Wanda Nara, según reveló Ángel de Brito en LAM. Era considerada una fuerte candidata dentro del certamen, por lo que la noticia sorprendió al público.
De Brito explicó que la renuncia de Tobal no habría sido únicamente por “motivos personales”. El detonante fue un fuerte roce con Germán Martitegui durante la presentación de un plato con un sentido muy emocional: un brownie dedicado a su mamá.
“Ella hizo un brownie en el capítulo del llanto y la emoción dedicado a los parientes, y tenía que ver con su mamá, por lo que el comentario de Martitegui no gustó porque le removió cosas”, contó De Brito.
El comentario del jurado, según trascendió, la afectó profundamente y no habría sido emitido al aire.
Con su salida, ya son tres los participantes que abandonaron la competencia en sus primeras semanas. A ella se suma Pablito Lescano, quien también decidió dar un paso al costado, y Valentina Cervantes.
Embed - La reacción de Valentina Cervantes cuando Wanda Nara habló sobre los rumores con Enzo Fernández
La renuncia se da tras un cruce mediático con Wanda Nara, relacionado con presuntos mensajes al futbolista. “El arreglo era que ella se quedaba en Buenos Aires con el bebé y la nena iba a estar con él en Europa porque iba al colegio. La nena vino acá por el Día de la Madre y no se quiso volver porque la extraña. La familia quedaba muy separada y se vuelven todos para Europa”, explicó Yanina Latorre.