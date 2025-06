Marcela Pagano blanqueó en redes sociales su romance con un ex funcionario de Cristina Kirchner

Esta semana, Marcela Pagano blanqueó que está en pareja con el empresario Franco Bindi. El anunció se dio en medio de la discusión entre ella y Lilia Lemoine , que la acusó de que su embarazo no fue más que un negocio.

"Hace años que conozco a Franco. Primero fuimos amigos y después pareja. De hecho, mi hija lleva su apellido . Tenemos tan buena relación con él que tiene la gentileza de traerme, llevarme e irme a buscar, porque a veces es una dificultad trabajar y estar amamantando", declaró en Radio Splendid AM 990.

Marcela Pagano Marcela Pagano blanqueó su romance con el padre de su hija. Web

"Te comés críticas por ser mi pareja y te morís de la risa leyéndolas. Pero hoy te mereces que haga pública mi visión de vos: sos el hombre que más respetó mi individualidad. Entendiste que soy ingobernable, que cuando se me mete algo en la cabeza no paro hasta resolverlo, que no hay horarios ni días francos para mis tareas", expuso.