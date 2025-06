El llanto de José María Muscari al escuchar el mensaje de su hijo Lucio por el Día del Padre

En el video, el joven tomó la palabra con cierta timidez , pero con un mensaje claro y lleno de afecto. “Hoy estábamos llegando tarde, hoy justamente fuimos a comprar un regalito y nada, me regalaste unas cositas. Y yo lo que hice fue hacerte un regalo hace bastante, antes del Día del Padre , pero eso no viene al caso...”, comenzó Lucio, algo nervioso.

Aprovechó además para expresar el profundo cariño que siente por su hijo: “Los adolescentes en general no dicen lo que sienten y escucharlo es muy movilizante. Yo lo amo, creo que tengo un hijo mágico. No me podría haber pasado algo mejor que el hijo que me tocó”.