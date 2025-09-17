Link de entradas para Shakira en Argentina 2025: precios en Vélez y dónde comprar

La cantante colombiana Shakira anunció una tercera fecha para el estadio de Vélez Sarsfield el 11 de diciembre , totalizando en el año cinco shows en Argentina (en marzo brindó dos recitales en el Campo de Polo).

"Viviendo juntos": por qué Shakira se volvió a enamorar de Antonio de la Rúa

Estas son las 30 canciones que Shakira cantará en su gira por Argentina 2025

Sumando el 8 y 9 de diciembre, la artista vuelve a Buenos Aires para presentar su aclamado "Las mujeres ya no lloran World Tour" y celebrar los 30 años de su álbum "Pies descalzos", que la catapultó a la fama internacional.

El paso por Sudamérica incluirá recitales también en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay y Uruguay , cerrando en diciembre en Argentina . El año que viene, Shakira partirá a Europa y Asia para continuar con su gira, la más recaudadora del 2025.

Preventa Santander Visa: a partir del jueves 18 de septiembre a las 10 de la mañana por 48 horas o hasta agotar stock, lo que ocurra primero en entradauno.com.

Shakira en vivo: Las mujeres ya no lloran World Tour

Shakira en vivo: Las mujeres ya no lloran World Tour

Una vez finalizada esta primera etapa, empezará la venta general con todo medio de pago.

Los clientes de la tarjeta de crédito Santander Visa acceden a 6 cuotas sin interés.

Shakira en Vélez 2025: nuevo show el 11 de diciembre Shakira en Vélez 2025: nuevo show el 11 de diciembre Fenix

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fenix_latam/status/1968306524444328322&partner=&hide_thread=false Lo que viene es Inevitable…

NUEVA FECHA DE SHAKIRA



11 de Diciembre - Estadio Veléz Sarsfield



Preventa Santander Visa: A partir del Jueves 18/09 - 10 AM por 48 hs o hasta agotar stock, lo que ocurra primero. Disfrutá de 6 cuotas sin interés con @Santander_Ar



Venta… pic.twitter.com/wijBkgc18F — FENIX ENTERTAINMENT (@fenix_latam) September 17, 2025

Precios de entradas y mapa para Shakira en Vélez 2025

Los valores de los tickets de Shakira en Vélez van de $125.000 a $265.000 + SC según la ubicación. El campo VIP es de pie, sin numerar.

Mapa de entradas y ubicaciones en el show de Shakira en Vélez 2025 Mapa de entradas y ubicaciones en el show de Shakira en Vélez 2025 Entrada Uno

Cómo será el show de Shakira en Argentina 2025

Respetando gran parte de la estructura de los dos recitales de marzo, Shakira sumará más canciones de su álbum “Pies descalzos”, que cumple 30 años en 2025. De hecho, la publicidad de las nuevas fechas incorpora la frase “Estoy aquí”, en referencia al famoso tema que la catapultó a la fama internacional en 1995.

Bajo producción de Fenix Entertainment, a gira “Las mujeres ya no lloran”, nombre que lleva el último álbum de estudio de Shakira con canciones como la “BZRP Session #53”, “Te felicito” y “Acróstico”, es un fenómeno global de taquilla.

En marzo pasado, la gira de Shakira hizo escala en Buenos Aires con dos shows y 115.000 entradas vendidas en el Campo Argentino de Polo. Con una gran puesta de escena, bailarines y experiencia visual, la cantante recorrió clásicos de todas las épocas como “Inevitable”, “Waka Waka”, “Suerte”, “Hips Don’t Lie”, “Ojos así” y “Antología”, entre otros.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Los Andes Diario (@losandesdiario)

El estadio de Vélez es conocido por Shakira. En 2018, se presentó allí en el marco de “El Dorado World Tour”, al igual que en 2006 con el “Tour Fijación Oral”. Antes, en 2003, la Loba agotó entradas en el estadio de River Plate.

En la segunda parte de la gira, Shakira sumó más clásicos al setlist como "Día de enero" -en medio de rumores de reconciliación con su exnovio Antonio de la Rúa-, "Ciega sordomuda" y "Si te vas", entre otros.