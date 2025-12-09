Entradas para Rosalía en Argentina 2026: precios en el Movistar Arena y dónde comprar

La cantante española Rosalía confirmó para 2026 las dos primeras fechas en Argentina de su show "Lux". Los conciertos se centrarán en las canciones de su reciente álbum homónimo.
La cantante española presentará "Lux Tour" con dos fechas para el mes de agosto confirmadas en el Movistar Arena.
La artista de 33 años integrará a Argentina en la ambiciosa "Lux Tour", un recorrido que abarcará escenarios clave de Europa, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica.
Grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres y con colaboraciones de figuras como Björk, Estrella Morente, Yahritza e Yves Tumor, Rosalía fusiona lo clásico con lo radical, lo terrenal con lo místico. En 18 canciones y 14 idiomas, la artista condensa un imaginario que conmueve, sacude y expande los límites de la música popular.
El álbum debutó en el N° 1 del Global Top Albums Chart de Spotify, convirtiéndose en el segundo lanzamiento de la artista en alcanzar el tope del ranking mundial, y logró el mayor debut por streaming de la historia para una artista femenina de habla hispana en la plataforma.
Rosalía se presentará en vivo en el Movistar Arena (CABA) el 1 y 2 de agosto de 2026. Las entradas se podrán comprar en la web de Movistar Arena.
Las entradas para Rosalía en Argentina varían de precio según según la ubicación elegida, oscilando entre los $95.000 y los $290.000.
Esta confirmación llega después de una intensa y reciente visita a Buenos Aires, donde Rosalía profundizó su conexión con la cultura local. En un lapso de apenas dos días, la cantante desarrolló una notable agenda cultural y mediática: asistió a una sesión de jam y grabó una charla junto a la reconocida escritora argentina Mariana Enríquez. Además, tuvo un emotivo encuentro privado con la leyenda del rock nacional, Charly García, y visitó varios lugares icónicos de la ciudad como el Obelisco.
En su visita fue invitada a participar en el canal de streaming, LUZU TV, donde cantó junto a Ángela Torres y al programa televisivo Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini.