Entradas para Rosalía en Argentina 2026: precios en el Movistar Arena y dónde comprar

La cantante española Rosalía confirmó para 2026 las dos primeras fechas en Argentina de su show "Lux" . Los conciertos se centrarán en las canciones de su reciente álbum homónimo.

La artista de 33 años integrará a Argentina en la ambiciosa "Lux Tour", un recorrido que abarcará escenarios clave de Europa, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica.

Grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres y con colaboraciones de figuras como Björk, Estrella Morente, Yahritza e Yves Tumor , Rosalía fusiona lo clásico con lo radical, lo terrenal con lo místico . En 18 canciones y 14 idiomas, la artista condensa un imaginario que conmueve, sacude y expande los límites de la música popular.

El álbum debutó en el N° 1 del Global Top Albums Chart de Spotify, convirtiéndose en el segundo lanzamiento de la artista en alcanzar el tope del ranking mundial, y logró el mayor debut por streaming de la historia para una artista femenina de habla hispana en la plataforma.

Rosalía se presentará en vivo en el Movistar Arena (CABA) el 1 y 2 de agosto de 2026. Las entradas se podrán comprar en la web de Movistar Arena .

Miércoles 10 de diciembre a las 10.00: preventa exclusiva Santander. Opción de 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas de Santander.

Opción de 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas de Santander. Jueves 11 de diciembre a las 10.00: venta general con todo medio de pago.

Las entradas para Rosalía en Argentina varían de precio según según la ubicación elegida, oscilando entre los $95.000 y los $290.000.

Campo Parado

Campo Delantero A $290.000

Campo Delantero B $290.000

Campo Trasero $160.000

Plateas Bajas

De $205.000 y $230.000

Plateas Altas

De $95.000 y $115.000

El vínculo de Rosalía con Buenos Aires

Esta confirmación llega después de una intensa y reciente visita a Buenos Aires, donde Rosalía profundizó su conexión con la cultura local. En un lapso de apenas dos días, la cantante desarrolló una notable agenda cultural y mediática: asistió a una sesión de jam y grabó una charla junto a la reconocida escritora argentina Mariana Enríquez. Además, tuvo un emotivo encuentro privado con la leyenda del rock nacional, Charly García, y visitó varios lugares icónicos de la ciudad como el Obelisco.

En su visita fue invitada a participar en el canal de streaming, LUZU TV, donde cantó junto a Ángela Torres y al programa televisivo Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini.