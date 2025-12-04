Entradas para Rosalía en Argentina 2026: cuándo y dónde comprar

La cantante española Rosalía confirmó para 2026 las dos primeras fechas en Argentina de su show " Lux " , inspirado en las canciones de su reciente álbum homónimo.

Bajo producción de DF Entertainment y Live Nation, los recitales del tour están programados oficialmente para e l 1 y 2 de agosto de 2026 en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires.

Los conciertos de la artista de 33 años forman parte de " Lux Tour ", que incluirá países de Europa y Latinoamérica, así como también Estados Unidos.

Tras el fenómeno global de "Motomami", su nueva gira mundial apunta aún más alto, ya que el álbum "Lux" representa un viraje hacia lo sinfónico, lo experimental y lo introspectivo , sin perder la impronta provocadora que caracteriza a Rosalía.

Grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Londres y con colaboraciones de figuras como Björk, Estrella Morente, Yahritza e Yves Tumor , Rosalía fusiona lo clásico con lo radical, lo terrenal con lo místico . En 18 canciones y 14 idiomas, la artista condensa un imaginario que conmueve, sacude y expande los límites de la música popular.

El álbum debutó en el N° 1 del Global Top Albums Chart de Spotify, convirtiéndose en el segundo lanzamiento de la artista en alcanzar el tope del ranking mundial, y logró el mayor debut por streaming de la historia para una artista femenina de habla hispana en la plataforma.

Link: comprar entradas para Rosalía en el Movistar Arena 2026

Rosalía se presentará en vivo en el Movistar Arena (CABA) el 1 y 2 de agosto de 2026. Las entradas se podrán comprar en la web de Movistar Arena (clic).

Miércoles 10 de diciembre a las 10.00: preventa exclusiva Santander. Opción de 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas de Santander.

Opción de 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas de Santander. Jueves 11 de diciembre a las 10.00: venta general con todo medio de pago.